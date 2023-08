Svarer på romanseryktene

Tidligere i år ble det klart at Mirenna og Forræder-finalist Evelina Moholt (23) hadde slått opp, etter tre år som kjærester.

Italieneren, som trolig har noen av TV-bransjens mest omtalte hofter, slipper sannsynligvis romansespekulasjoner mellom ham og dansepartner Selma Ibrahim (28). Dette fordi sistnevnte er i et forhold.

20230810: Skal vi danse 2023. Proffdanser, Santiono Mirenna, på presselansering. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Kjæresten min er veldig støttende, og han ønsket også at jeg skulle få Santino som partner. Det ønsket vi begge, sier Ibrahim med et stort smil.

Men fansen har likevel funnet noe nytt å spekulere i, nemlig om det er en romanse mellom ham og en annen proffdanser.

Avkrefter ryktene

På Instagram deler Mirenna hyppig videoer av at han danser med andre proffdansere, men særlig videoene han publiserer med «Skal vi danse»-kollega Vyara Klisurska (31) får mye oppmerksomhet.

Under videoer av dem er det ofte flust av både hjerte- og flamme-emojier, samt kommentarer om at de to er en bra match.

Se de to danse sammen i Instagram-videoen under:

– Det er absolutt ikke en romanse. Vi er bare veldig gode venner og vi har trent sammen i to år, sier Mirenna.



– Hvorfor oppstår disse ryktene da, Santino?



– Det er nok fordi at for oss dansere så er det normalt å være tett inntil en annen person, og det er kanskje ikke så normalt i hverdagen ellers, ler Mirenna.



DANSER MED BRYTER: Vyara Klisurska skal danse med Fritz Aanes (45) i årets sesong. Foto: Espen Solli/TV 2

Vunnet i Vietnam

Bulgareren Vyara Klisurska debuterer i «Skal vi danse» i 2023, men er slettes ikke uten TV-erfaring.

TV 2 har tidligere intervjuet henne om at hun har vunnet «Skal vi danse» i Vietnam. Hun beskrev den asiatiske realitydeltakelsen slik:

– Det var helt fantastisk. Sesongen der er litt lenger, nesten sju måneder. Det var en opplevelse for livet! Virkelig spennende. Og jeg tror det ga meg mye erfaring som jeg kunne ta med meg videre til å gjøre «Skal vi danse» her i Norge nå.