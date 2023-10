Stor endring i «Skal vi danse»: – Aldri skjedd før

Lørdag 7. oktober har «Skal vi danse»-produksjonen gjort et grep som skaper blandede reaksjoner.



– Det har aldri gått fra én dans til tre danser før. «That's a first». Jeg syns det er kaos, sier proffdanser Jørgen Nilsen (33) lattermildt, og fortsetter:



– Det er egentlig sirkus som skal være temaet, men temaet er egentlig kaos.



Med det sagt, sier også Nilsen at han setter pris på at «Skal vi danse»-produksjonen prøver noe nytt, og på den måten fornyer seg.

– Det er altså så kaos … Det er veldig mange kokker på kjøkkenet og veldig mange danser. Jeg må bare tro på at: «Klarte jeg én dans, klarer jeg tre danser», ler partneren hans, Myra Regina Tucker (28).



SPENTE: Myra Regine Tucker og Jørgen Nilsen tror det blir spennende på lørdag. Foto: Fride Sørensen / TV 2

«Helvetesuke»

Ulrikke Brandstorp (28) fikk litt kritikk fra dommerne forrige lørdag, fordi hun var «for flink pike». Dommerne ønsket også større variasjon i uttrykket hennes.

– For meg, så er det litt vanskelig å forstå at de trekker såpas mye. Når alt de sier mangler er ansiktsuttrykk, også trekker de så mange poeng. Dommerne sier dansen var kjempegod, men de gir sju poeng. Jeg syns det er litt rart, sier dansepartneren til Brandstorp, Tarjei Svalastog (25), som er kjent for å snakke rett fra levra.

Svalastog poengterer dog at han har veldig respekt for dommerne, og at de har tatt tilbakemeldingene til seg og at de jobber videre med dette.

Brandstorp tror det kan være en fin mulighet for henne å få denne utfordringen, nettopp på grunn av tilbakemeldingene hun fikk sist uke.

– Jeg tenker vi trengte et spark bak! Jeg tror virkelig at hodet mitt har godt av dette. På lørdag kommer jeg ikke til å ha full kontroll, fordi det er tre danser, og da kan jeg vel ikke være så flink pike, ler Brandstorp.



Svalastog mener det er en «helvetesuke», fordi det er så mye å gjøre med tanke på at han må lage tre ganger så mange koreografier. Likevel tror han det blir en gøy utfordring på lørdag.

Klamrer seg fast til én fordel

Stig-Ander Berge (40) og partneren Norunn Ringvoll (21) tar utfordringen med tre danser på strak arm, men er litt bekymret.

– Utfordringen er at det er en del dansere her som tar dans veldig mye lettere enn meg, så jeg må jobbe dobbelt så mye for å forstå en dans. Såpass ærlige må vi være. Likevel går vi inn med positivitet denne uken, sier Berge.



POSITIVE: Stig-Ander Berge (40) og partneren Norunn Ringvoll (21) gleder seg til lørdag. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Det er en fordel at du er så godt trent da. Du tåler arbeidsmengden godt, sier Ringvoll til partneren Berge.



– Ingenting er klart

– Alexandra er stresset. Hun er veldig stresset, fordi ikke alt er klart og vi skal danse litt mer enn normalt denne uken, sier proffdanser Ole Thomas Hansen, før partneren Alexandra Joner bryter inn:



– Ikke alt er klart?! Ingenting er klart enda!



Hansen på sin side mener at Joner er like stresset hver uke, uavhengig av hvor mange danser det er. Dette er fordi hun sammenligner seg med andre par som hun syns er veldig flinke.

DUO: Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen har gjort det godt denne sesongen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Direktesendingen av «Skal vi danse» starter kl. 20.00 på lørdag, og vises på TV 2 Direkte og TV 2 Play.