Skuffet etter finaletriumf: – Det er litt trist

Ble overrasket over egen reaksjon etter Aleksander Hetland røk ut.

Skal vi danse: all stars

KLAR FOR FINALE: Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og Cengiz Al er klar for det som kan bli den tøffeste finalen noensinne i Skal vi danse-historien. Foto: Espen Solli

Da det ble klart at Jørgine Massa Vasstrand og Aleksander Hetland skulle delta i Skal vi danse: all stars, håpet mange å se en reprise av den vanvittige duellen mellom de to fra finalen i 2019-sesongen.

SKAPTE HISTORIE: Finalen i 2019 ble historisk i Skal vi danse-sammenheng, da Aleksander Hetland og Jørgine Massa Vasstrand barket sammen på parketten. Foto: Espen Solli / TV 2

Drømmen ble virkelig i lørdagens sending, da det var nettopp Massa Vasstrand og Hetland som møttes i danseduell.

Denne gang sto det ikke om seierspokalen, men om den aller siste finaleplassen.

Sist de møttes i duell var det altså i finalen, hvor Aleksander Hetland stakk av med seierspokalen, foran en tydelig skuffet Massa Vasstrand.

Uventet reaksjon

Lørdag fikk influenceren revansj, da hun gikk seirende ut av danseduellen med finaleplassen.

Først kunne det virke som at seieren over Hetland smakte svært så godt for influenceren.

– Jeg var forberedt på duell og veldig glad over utfallet, uttalte hun til TV 2 etter finaleplassen var sikret.

Da TV-sendingen var over fikk riktignok den konkurranselystne 33-åringen en svært uventet reaksjon, som også overrasket henne selv:

Dramatisk før sending: Måtte på legevakten

På forhånd hadde Massa Vasstrand hatt en heftig oppladning til det som så langt var parenes tøffeste kveld på parketten.

I forrige uke var Funkyfam-profilen åpen om at både hun og dansepartner Santino Mirenna er preget etter den knalltøffe danse-høsten.

Massa Vasstrand sjonglerer i disse dager flere altoppslukende roller samtidig:

Jobben som influencer, firebarnsmor og Skal vi danse-finalist.

I januar fødte Massa Vasstrand sønnen Indigo, en fødsel som ble vist på TV i beste sendetid.

Natt til den avgjørende lørdagskveSlden i Skal vi danse: all stars, måtte hun se seg nødt til å ofre sårt tiltrengte timer med søvn, for en natt tilbragt på legevakten.

Til TV 2 avslørte influenceren hva det var som egentlig hendte denne natten: