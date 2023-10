«Skal vi danse»-profil i sorg – hedrer familiemedlemmet

STORFAVORITTER: Tierne har rent inn for Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen denne sesongen. På privaten har det imidlertid ikke vært like lett. Foto: Fride Sorensen / TV2

Ingen gjør det bedre enn Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen på dommerlistene i «Skal vi danse». Dette til tross for en trist tid på privaten for sistnevnte.

Ole Thomas Hansen (24) har etablert seg som en kjent figur i Danse-Norge. Han har flere-NM-medaljer, en bronsemedalje i EM og en 7. plass i VM.

For de fleste nordmenn er han likevel kanskje mest kjent som proffdanser i «Skal vi danse», hvor han i år gjør stor suksess som partneren til Alexandra Joner (33).

Han og Joner har høstet soleklart flest tiere og seiler fram som storfavoritter i årets sesong. Selv om det kan virke rosenrødt gjennom TV-skjermen, har det tidvis vært en tøff periode for den talentfulle sørlendingen.

I sorg

Midt i «Skal vi danse»-sesongen, mellom alle tiere og unison hyllest fra dommerne, har nemlig Hansen mistet et kjært familiemedlem.

Bestemoren har bestandig vært en viktig kvinne i Hansens liv, og derfor har han i lang tid hatt en tatovering av en hvit sløyfe – symbolet til lungekreftforeningen – bak øret.

– Jeg tok tatoveringen for å heie på henne. Bestemor, mammaen til pappa, skal jeg alltid ha bak øret. Jeg har vurdert å gjøre tatoveringen om til en blomst, siden hun var så glad i blomster. Det hadde hun sikkert likt.

Tar hensyn til partneren

Selv om Hansen sørger over sitt elskede familiemedlem, finner han mye glede og trøst i dans. Med det sagt, beskriver han årets sesong som den mest krevende hittil.

SPESIELL TATOVERING: Proffdanser Ole Thomas Hansen tatoverte seg for å støtte sin kreftsyke bestemor. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Det er hundre prosent den tøffeste sesongen hittil. «Tour de Dans» som vi har hatt nå i to uker, er helt «insane». Kjendisene jobber vanvittig mye, men det gjør vi proffdanserne også.

Under det såkalte «Tour de Dans» ble antall koreografier triplet fra en uke til en annen, noe som har betydd mye arbeid for proffdanserne.

Partneren hans, artist og influenser Alexandra Joner, sier hun og Hansen har inngått en noe spesiell avtale.

– Ole hadde et lite mentalt «breakdown» i starten av forrige uke på grunn av den ene sangen vi skulle danse til, og da sa jeg: «Jeg skal ikke si nei én eneste gang fram til onsdag morgen. Hvis ikke ting er på plass innen onsdag, så kommer jeg til å si: «Nei, nei, nei», og være helt gal». Vi lagde en deal, og jeg holdt avtalen min.

Resultatet ble et dryss av tiere og at dommer Morten Hegseth (37) tilba henne på dansegulvet. Se video av dette under.

Duoen sier også at selv om de foreløpig leder på listen over dommerpoeng, så er de ikke i nærheten av å slappe av. De føler at årets deltakere alle holder et veldig høyt nivå, og at de derfor må jobbe enda hardere denne uken.