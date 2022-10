Skal vi danse-profil avslører store utfordringer: – Helt forferdelig

Denne ukens tema i konkurransen har vært en utfordring for flere av deltakerne.

På lørdag er det show og fest som står på agendaen i Skal vi danse: all stars.

For første gang skal nemlig de danseglade deltakerne «lip-synce». Dette betyr å mime til musikken, og late som du synger.

Flere har dog slitt med én spesifikk detalj ved dette – nemlig at dette går direkte imot hva dommerne har gitt beskjed om tidligere.

– Sykt rart

Ett av danseparene dette har påvirket er Agnete Saba (28) og Jørgen Nilsen (31).

Flere deltakere har tidligere i år fått strenge dommerkommentarer på at de ikke skal synge samtidig som de danser. Nå har de fått i oppgave å gjøre det stikk motsatte.

– Sykt rart at man skal synge, det er jo egentlig «ulovlig» til vanlig, sier proffdanseren Jørgen Nilsen.

Saba, derimot, har erfaring med å stå på store scener og delta i sangkonkurranser som Eurovision og Stjernekamp. Til tross for at tankesettet nå må omstilles fra tidligere i konkurransen, føles dette trygt for artisten.

– Nå må man tenke helt annerledes. Nå må vi jo faktisk synge og vite ordene, så det ikke ser rart ut. Jeg er jo vant til det da, jeg synger jo på scener og er vant til det. Så det er jo veldig digg, sier Saba.

Har slitt med dansen

Saba og Nilsen skal fremføre klassikeren «Wannabe» av Spice Girls. Sammen med ekstra dansere skal de kle seg ut som bandmedlemmene: Saba som «Baby Spice» og Nilsen som «Sporty Spice».

Men det er én ting til som er annerledes denne uken for danseparet. Nilsen har nemlig overlatt koreografien til noen andre. Det har ikke vært bare-bare for den erfarne danseren:

– For meg er det en veldig stor utfordring. Det er masse nytt og en helt annen dansestil enn det jeg noen gang har danset før. Så det var egentlig nærmere for deg å lære enn det var for meg, sier Nilsen til Saba.

– Jeg har tatt noen av de trinnene raskere enn ham. Så det har vært litt gøy denne uken, svarer artisten.

Kan ikke lene seg på ham

Sist lørdag knakk danseparet koden og fikk full pott av dommerne. Nå er det om å gjøre å beholde denne plasseringen.

– Jeg hadde ikke forventet å få tre tiere i det hele tatt. Jeg ble veldig sjokkert. Så det var deilig å få den bekreftelsen på at vi har jobbet dritbra. Jeg har på en måte skrudd et ekstra hakk opp, sier Saba om forrige ukes prestasjon.

– Jeg kjenner også litt på at vi må fortsette på den kurven her, legger hun til.

Denne uken må Saba, i tillegg til annet mye annet nytt, stå på egne bein i dansen.

– Jeg er veldig spent fordi vi ikke danser sammen-sammen, som vi har gjort hver uke. Jeg må på en måte stå på egne bein. Det er mye å tenke på – jeg må huske alt og jeg kan ikke lene meg på Jørgen.

– Det er jo en utfordring, sier Saba.

