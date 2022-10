Skal vi danse-legende skulle aldri tilbake på parketten – nå snur han

Denne sesongen har Skal vi danse-profilen Bjørn Wettre Holthe (41) hatt en annen jobb enn proffdanser. Han har nemlig inntatt rollen som showkoordinator i programmet.

Mange har ønsket Holthe tilbake i glitrende antrekk og dansesko, men det har selv ikke vært et ønske for ham.

– Hvis dere ser meg på parketten har det skjedd noe gærent. Da brenner det på dass for å si det sånn, har Holthe sagt til TV 2 tidligere.

Nå er han omsider tilbake.

– En av de viktigste mennene

Denne lørdagen er det nemlig show og fest som står i fokus. I den anledning skal stjernedeltakerne late som at de fremfører sangen de danser til.

Katrine Moholt (49) og Tarjei Svalastog (24) skal danse til «It's Raining Men» av The Weather Girls, og får med seg flere gjester på parketten. Én av disse er «Danse-Bjørn».

Nå avslører Moholt hvordan hun fikk ham til å ombestemme seg:

– Det er ganske enkelt. Han var jo min dansepartner i 2006, så da vi skulle lage et nummer til alle mine menn, så er jo Bjørn en av de viktigste mennene i mitt liv, sier hun til TV 2 og legger til:

– Så det hadde vært veldig rart å danse det nummeret uten ham. Når jeg sa det sånn, så sa han: «Ja, jeg skal bli med».

Sammen med den eminente trioen skal også Lars Henriksen (28) og Ole Thomas Hansen (22) ta på seg Skal vi danse-skoene igjen.

Uforventet svar

Holthe forteller selv til TV 2 at han ikke så dette comebacket komme.

– Jeg hadde egentlig bestemt meg for at hvis noen spør, så skal jeg ikke ut på parketten. Jeg har en annen jobb i produksjonen som jeg stortrives med, sier han.

– Men så er det noe med Katrine, vet du.

Proffdanseren forteller videre at han først takket nei til forespørselen til Moholt, men ombestemte seg etter å ha tenkt mer på det. Det har vært en positiv opplevelse.

– Vi har så mye felles historie og minner, også skal vi gjøre et løft som vi gjorde i 2006, avslører Holthe.

– Det blir veldig gøy, selv om jeg merker at kroppen er litt rusten. Men vi tar det på sjarmen.

Fargerikt show

Den nåværende showkoordinatoren forteller at de har mimret, danset og hatt det veldig gøy den siste uken.

Holthe innrømmer at han er litt nervøs for lørdagens dans. Likevel vil de by på show om kun noen få dager:

– Du kan forvente et fargerikt shownummer med mye løft og hvor Katrine får lov til å være i sitt ess når hun er i midten og stråler. Jeg tror det blir gøy, forteller den nyforlovede danseren.

Det er Moholts dansepartner Tarjei Svalastog som har laget koreografien, med hjelp fra blant annet Holthe. Men mye av dansen er det også Moholt som har stått for.

– Mye er hennes idéer som vi har puttet inn. Så det har vært et veldig godt samarbeid, sier Holthe.