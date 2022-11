Skal vi danse-dommer ringte «nettroll» etter hets

I løpet av all stars-sesongen av Skal vi danse har én av dommerne fått mange negative kommentarer rettet mot seg, både på sosiale medier og i ulike kommentarfelt.

Det gjelder nemlig Morten Hegseth (36), som har vært å anse som publikumsdommer siden sesong 17 i 2021.

I finaleprogrammet av årets Skal vi danse var det spesifikt én detalj som gjorde at det haglet med kommentarer mot programlederen; en glitrende krone på hodet.

HODEPLAGG: Denne kronen Morten Hegseth har på hodet, skapte en hatstorm uten like. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Et oppgjør med haterne

På bakgrunn av mange ufine kommentarer slengt mot seg, valgte derfor Hegseth å gjøre noe med problemet.

Under en innspilling av podkasten «Harm & Hegseth», forteller Hegseth at han har funnet telefonnumre til flere av «nettrollene». I podcasten ringte han derfor én av dem.

– Du driver og skriver, blant annet i «Se & Hør» sine kommentarfelt, at du spyr av meg. Så jeg lurte på hvorfor du driver med det?

– Jeg synes du skravler så mye. Unødvendig, er svaret Hegseth får fra den anonyme kvinnen.

Men så spør Hegseth hva vedkommende tenker, om at folk blir lei seg når andre legger igjen slike kommentarer. Da får han dette svaret:

– Sånn egentlig, så burde jeg ikke gjort det, sier vedkommende og beklager like etterpå.

La seg flat på vegne av moren

Hegseth forteller at han har ringt og kontaktet flere av dem som skriver stygge meldinger på nettet.

– Det er en ny taktikk jeg har, sier Hegseth til TV 2.

OPPGJØR: VGTV-profil Morten Hegseth (36) har konfrontert flere av dem som skriver stygge meldinger om han på nett, og ringt dem direkte. Foto: Thomas Andersen / TV 2

For et par uker siden fikk han en annen ufin melding av en eldre dame. Han forteller at slike meldinger får han som oftest av små barn, og da sender han bildebevis av meldingene til foreldrene deres.

I dette tilfellet løste han det derfor på en annen måte:

– Jeg tok et skjermbilde av det hun hadde skrevet, og sendte det til døtrene hennes.

– Døtrene ringte og la seg flate på vegne av mor.

Derfor ringer han

VGTV-profilen forteller at det har roet seg ned etter Skal vi danse: all stars-finalen, men at han ikke er redd for å ringe dem som fortsetter å skrive stygge meldinger til han.

– Jeg blir jo litt nysgjerrig på hvor terskelen ligger for å skrive stygge ting på bakgrunn av øyesminke, neglelakk og legning, sier Hegseth, og fortsetter:

– Jeg ringer egentlig mer av nysgjerrighet enn hevngjerrighet.