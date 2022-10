Skal vi danse-deltakelsen endret livet

Lørdagens sending av Skal vi danse: all stars var stjernepakket da de resterende deltakerne fikk ha med seg en tidligere deltaker hver, i sesongens «all stars»-kveld.

Artist Atle Pettersen (33) fikk gleden av danse sammen med treningsinfluenseren Jørgine Massa Vasstrand (33) og proffdanseren Santino Mirenna (28), til en salsa dommerne dånet av.

Da TV 2 møtte artisten etter lørdagens sending, stod han tett sammen med kona, Cathrine Eide (32), og hans tidligere dansepartner, Marianne Sandaker (34).

Nå avslører de hvordan det elleve år lange forholdet startet, allerede under vinnersesongen hans.

Flere timer i dansestudioet

Pettersen brukte mange timer i dansestudioet for å nå helt til toppen i 2011. Til tross for at han kun deltok i én sending denne sesongen, ble det fortsatt benyttet mange timer på dansesenteret for å forberede seg til årets all stars-sending.

SPEKTAKULÆRT LØFT: Jørgine Massa Vasstrand (33) sammen med dansepartner Santino Mirenna (28) og artist Atle Pettersen (33). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Timene i dansestudio viste seg på parketten, da han gjennomførte et spektakulært løft med Vasstrand og Mirenna.

– Jeg fikk beskjed om at han skulle være med på én sending. Naiv som jeg er, tenkte jeg at det kun dreide seg om å møte opp en lørdag, men dét var det på ingen måte, sier Eide og fortsetter:

– Det har vært mer enn bare denne uka her, men jeg ser hvordan du har elsket det, så det har vel vært verdt det.

På tribunen satt Eide og Sandaker og så på det elleville stuntet:

– Dette er min trofaste fanklubb, sier Pettersen.

Skrev vinnerintervjuet i 2011

Da Pettersen og Sandaker gikk av med seieren i 2011, skrev nemlig Eide vinnerintervjuet for TV 2. I dag er hun både gift og har barn med Pettersen.

– Det vekker fine minner, forteller Eide om å være tilbake i dansesirkuset og fortsetter:

LEGENDARISK DANS: Finaledansen til Atle Pettersen og Marianne Sandaker var inspirert av filmserien Pirates of the Caribbean. Foto: Thomas Reister

– Da dere sto i finalen hadde vi etablert en god tone, men alt blomstret vilt til, etter Skal vi danse.

Eide forteller at det på den tiden var mange sommerfugler i magen, og uvisst hva tiden ville bringe.

– Det er veldig gøy å stå her elleve år senere og har fått seg bestevenner og mann på kjøpet, smiler Eide og ser bort på Sandaker og Pettersen.

– Trodde du det skulle endre livet ditt?

– Nei, ikke på den måten det gjorde. Det er det som er fint med livet og programmer som dette – man vet ikke hvilken vei det svinger. Så det har vært veldig fint, svarer Pettersen.

Cathrine Eide var ansatt i TV 2 som reporter fra 2011 til 2018.

