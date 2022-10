Skal vi danse-billetter revet bort på sekunder

Likevel er det et lite håp for fans som vil være publikum på Skal vi danse-finalen.

POPULÆRE: De tilbakevendte kjendisene fra Skal vi danse-historien sørger for nå billetthysteri. Foto: Espen Solli

Etter flere år med koronarestriksjoner på publikumsantall, har årets Skal vi danse: all stars kunne åpne for et stort antall publikummere.

Mandag ble det lagt ut billetter til sendingene 15., 22. og 29. oktober, samt semifinalen 5. november.

Fortsatt håp for finalebilletter til Skal vi danse: all stars

Da viste det seg raskt at interessen rundt årets sesong er i fyr og flamme.

For det tok bare få sekunder før ivrige Skal vi danse-fans hadde revet vekk rubbel og bit av billetter til sendingene.

– Det er fantastisk å oppleve at det er så stor interesse rundt «Skal vi danse: all stars»-billettene, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

For ivrige fans er imidlertid ikke alt håp ute om man ønsker å være publikum når stjernene duellerer på parketten.

Dahl forteller at billetter til Skal vi danse: all stars-finalen legges ut 31. oktober klokken 12.00. Finalesendingen av Skal vi danse: all stars er 12. november.

Blant de største i verden

TV-innspillingen av Skal vi danse: all stars foregår i H3 Arena på Fornebu, og gjennom sesongen har det vist seg at setene er svært ettertraktet.

Dessuten viser det seg at Norge har en helt spesiell interesse for dansekonseptet.

– Denne sesongen har man utvidet antall tilskuere i salen fra 200 til 1.000 personer, noe som gjør at vi skal være blant de største i verden når det gjelder antall tilskuere i salen i «Skal vi danse»-sammenheng, sier Dahl.

Dette skjer to år etter at Skal vi danse-innspillingen flyttet fra Nydalen i Oslo til H3 Arena på Fornebu.

Der hadde programmet større publikumskapasitet, men koronapandemien sørget for at dette ikke kunne utnyttes fullt ut før i den inneværende 2022-sesongen.

Denne sesongen kan endelig ivrige Skal vi danse-fans vende tilbake for å se spektakulære danseshow på parketten. Ifølge pressesjefen er det dog ikke mulig å utvide tilskuerplassene.

– Dessverre er det ingen muligheter for å utvide med flere tilskuerplasser på grunn av lokalets størrelse.



Se Skal vi danse: all stars på TV 2 lørdager fra klokken 19.30, og når du vil på TV 2 Play.