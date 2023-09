Skadedrama i «Skal vi danse» – har kommet med nytt tiltak

For å få bukt på skadeproblematikken i «Skal vi danse», har produksjonen kommet med et nytt tiltak. TV 2s pressesjef svarer på om det gjøres nok for å hindre de mange skadene.

– Altså, mine knær. De får kjørt seg. Det er bare snakk om belastning. Har dere prøvd å gå i latin-sko før? Jeg vet at de latin-skoene gjør at jeg får så vondt i knærne. De sitter så tett på, sier Christer Rødseth i TV 2-podkasten «Realitysjekk». Samtidig understreker han at kvinnenes latin-sko ser enda verre ut.

I den nevnte podkasten avslører han at det nå har kommet et hjelpemiddel til dansestudioet på Torshov, for å hjelpe dem som har vondter.

– Vi har fått sånne sykler på dansestudioet. Det er ganske vanlig for dansere å ha problemer med knærne. Skal vi danses kiropraktor sa: «For å få ut litt dritt, så er det lurt å sykle litt».

Rødseth forteller også at han har begynt å trene med knebeskyttere. Selv om han åpenbart sliter med knærne, ønsker han egentlig ikke å klage. Han er strålende fornøyd med å fortsatt være med i dansesirkuset, etter at han nesten røk ut sist uke.

VONDT KNE: Knærne til Rødseth får kjørt seg. Her viser han og dansepartneren frem en knebeskytter under buksen. Foto: Line Haus/TV 2

Vanlig hjelpemiddel

Rødseth setter pris på at produksjonen har gjort dette skadeforebyggende tiltaket, og sier at han «bare sitter og trår litt» etter trening.

Han er ikke den eneste på dansesenteret som setter pris på dette. Proffdanser Tarjei Svalastog (25) sier dette er et godt hjelpemiddel.

– Sykkelen kan være grei å ha der på lørdager også, bare for å holde varmen i kroppen.



Han beskriver slike sykler som «en god oppvarming for å prestere».

– Man får i gang muskulaturen, uten å måtte bevege seg masse, forklarer han.



Skryter av produksjonen

Ulrikke Brandstorp (28), som danser med Svalastog, banker i bordet og sier at hun foreløpig ikke har hatt problemer med knærne. Hun hadde derimot en godt omtalt rumpeskade i forrige uke.

Artisten fikk nemlig en skade som krevde omfattende behandling. Hun fullførte likevel dansen under direktesendingen, og denne uken har hun mindre smerter.

I videoen under forklarer Brandstorp mer om skaden.

– Produksjonen er veldig flinke til å tilrettelegge for oss, gi oss behandler og sånn. Absolutt, smiler den blide sangeren.



Også Rødseth sin dansepartner, Ida Amy Sund, har hatt kroppslige problemer. I forrige uke fikk hun så store utfordringer med nakken at Rødseth måtte trene med en vikar.

Både Rødseth og Sund takker Fritz Aanes (45) sin tidligere partner, Vyara Klisurska (31), for at hun steppet inn og hjalp da Sund var skadet.

«EKTEPAR»: Christer Rødseth forteller at han og Ida Amy sund er som et gammelt ektepar, som har blitt veldig glade i hverandre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nakken til Sund er fortsatt ikke helt på plass, men på bedringens vei:

– Det har vært vanskelig med koordinasjon denne uken, på grunn av nakken. Så Christer har danset en del alene, hvor jeg forklarer hva han skal gjøre.



Rødseth forklarer at han ikke gjør noe av å lære trinnene ved å danse litt alene, han syns dette er en fin måte å lære på.

FORNØYDE: Ulrikkes Brandstorp og dansepartner Tarjei Svalastog føler seg godt ivaretatt av produksjonen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Gjøres det nok for å forhindre skader?

Det har også vært flere skader enn det som er nevnt hittil i artikkelen denne sesongen. Man kan også nevne at Fritz Aanes måtte trekke seg på grunn av et tretthetsbrudd, og at Harlem Alexander sliter med ryggen.

At det kommer mange skader under Skal vi danse, er ikke uvanlig. Dette skjer hver sesong. TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl (52), får derfor spørsmål om de gjør nok for å forhindre skader i programmet.

– Det er fokus på å legge best mulig til rette for deltakerne i «Skal vi danse. De blir fulgt tett opp av fysioterapeut og kiropraktor, og de oppfordres til oppvarming før trening og benytte matter ved innøving av for eksempel løft. De har også tilgang til sykkel i øvingslokalene, for oppvarming og restitusjon etter trening.

– Samtidig er det vanskelig å gardere seg helt mot skader, siden de her trener intenst på noe de ikke har gjort tidligere.