Sjokkduell mellom Cengiz og Nate: – Vondt og vanskelig

H3 ARENA, FORNEBU (TV 2): Kun to poeng skilte topp og bunn i knallhard kvartfinale i Skal vi danse: all stars.

Saken oppdateres fortløpende underveis i sendingen.

I kveld er det dramatisk i Halloween-sendingen av Skal vi danse: all stars, og ikke mindre sjokkerende ble det da duellparene var klare:

Nate Kahungu og Mai møter Cengiz og Rikke, som aldri har vært i danseduell.

I DUELL: Nate Kahungu måtte i danseduell med sin provisoriske dansepartner Mai Mentzoni. Foto: TV 2

– Det er veldig vondt og vanskelig, og ikke gøy, sier Cengiz Al på direkten.

Etter danseduellene var dommerne fulle av lovord.

– Skulle jeg dømt på dansen, så er det noe med følelsen du gir meg i dag Nate, og noe teknisk med deg Cengiz, sier Morten Hegseth.

– Jeg ser det enorme arbeidet dere har lagt ned. Det er ikke noe amatørnivå dere presenterer, dette er på et meget høyt nivå. Nate, jeg elsker hvordan du alltid er all in med hele følelsesregisteret ditt. Du er en uslepen diamant. Du har en stilsikker og stødig. Hadde jeg blitt tvunget med kniv her i dag hadde jeg gitt stemmen min til Cengiz, sier Merete Lingjærde.

Alle tre dommerne ville sendt Cengiz og Rikke videre om de kunne bestemme.

– Akkurat nå prøver jeg bare å puste, passe på å ikke besvime her. Med en gang du har sagt navnet til hvem som er videre kommer jeg til å forstå hvor mye dette betyr, sier Nate Kahungu.

– I dag var det uheldig duell, jeg hadde ikke sett dette komme, med broren min Nate og meg. Det betyr seriøst for meg alt, sånn helt på ekte, sier Cengiz Al.

Kun to poeng skilte

Etter endt aften var det kun to livsviktge poeng som skilte topp og bunn:

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna fikk 55 poeng (30 poeng for pardans og 25 poeng for duettdans)

Cengiz Al og Rikke Lund fikk 54 poeng (29 poeng for pardans og 25 poeng for duettdans)

Nate Kahungu og Mai Mentzoni fikk 53 poeng (27 poeng for pardans og 26 poeng for duettdans)

Aleksander Hetland og Helene Spilling fikk 53 poeng (27 poeng for pardans og 26 poeng for duettdans)

Brennhet og giftig rumba

Først ut på parketten var Aleksander Hetland og hans for kvelden «giftige» dansepartner Helene Spilling.

HEFTIG: Det var både hett og fryktinngytende da Aleksander Hetland og Helene Spilling startet kveldens Halloween-sending. Foto: Espen Solli

Danseproffen hadde nemlig i oppgave å symbolisere den giftige parten av duoen, det hele nøye bundet sammen av Britney Spears-hiten «Toxic».

Det ble en brennhet affære på dansegulvet.

– Dette her var så bra! Dette burde hatt aldersgrense, sa Morten Hegseth.

– Du er intenst tilstede og det føles som jeg nesten ikke skulle vært i rommet, uttalte Merete Lingjærde.

Før paret fikk sine poeng ble studioet helt mørkelagt - et åpenbart Halloween-grep som så ut til å sette både Hetland og Spilling ut av spill en kort stund:

Dommernes poeng: 9 + 9 + 9

Sterk tango

Cengiz Al og Rikke Lund har vært storfavoritter denne sesongen og forventningene var intet mindre i forkant av Halloween-sendingen.

Paret, som har sanket tiere jevnt og trutt denne sesongen, danset tango til låta «In Your Eyes» av Robin Schultz og Alida.

– Jeg er helt sikker på at hele ballroom danse-Norge er så fornøyd med det de så. Dette var en tango som vi danser i konkurranser. Det skal ikke være mulig, jeg er mektig imponert.

– Du leverer igjen og er klar for semifinale du også. Det starter seigt, men dette er helt planlagt - det var straight to the point nok en gang, sier Merete Lingjærde.

– Det mangler litt gudommelighet. Fortsett å bryte reglene, dette blir bra, men jeg manglet litt i dag, kommenterte Morten Hegseth.

Dommernes poeng: 10 + 9 + 10

Med vikar

Kveldens mest uheldige oppladning var det Nathan «Nate» Kahungu som fikk. Etter at dansepartneren Nadya skadet seg på trening like før helgen, måtte han få ny dansepartner i form av proffdanser Mai Mentzoni.

Ingen dårlig erstatter, Mentzoni vant i 2020 med Andreas Wahl og hun var også dansepartneren til dommer Morten Hegseth.

En tårekvalt Nadya Khamitskaya måtte se dansepartneren fra tribuneplass.

– Han elsker slowfox og det har vært beundringsverdig hvordan han har klart de siste 48 timene, så jeg er stolt, uttalte Nadya.

Det nystiftede danseparet mottok stor jubel i publikum for for sin slowfox til sangen «Ghost Town».

– The show must go on, du har tatt den utfordringen på strak arm, Nate. En nydelig og elegant slowfox. Jeg savner én ting, noe mer tyngde ned i gulvet, etterlyste Merete Lingjærde.

– Jeg kjente litt på det Merete sa, men begynte å se på fotarbeidet ditt, og du gjør et helt nydelig fotarbeide. Det jeg ser er rett og slett fordi du i holdningen din blir litt for høy, så du klarer ikke holde det kompakt nok. Så ser jeg utfordringen i å danse med en ny partner på så kort tid, men alt i alt - helt nydelig, skrøt Trine Dehli Cleve.

– Å, herregud, dette likte jeg veldig godt. Dette er innmari vanskelig og det ser ikke så vanskelig ut for de som ser på. Det tenker man ikke når man ser på dere. Jeg fikk innbilt kjærlighetssorg og synes dette var nydelig.

– Det har vært en turbulent uke. Mai tar utfordringen på strak arm og Nadya har vært en klippe, fortalte Nate Kahungu.

Dommernes poeng: 9 + 9 + 9

Gråt etter dommerkommentarer

Superduoen Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og Santino Mirenna fikk argentinsk tango til å føles som i hjemlandet Italia, til tonene av Måneskins «Zitti E Buoni».

PÅ GRÅTEN: Jørgine Massa Vasstrand fikk tre tiere for sin argentinske tango - og gråt etter å ha fått dommerkommentarene. Foto: TV 2

I den svært så intense, Halloween-pregede dansen stilte influenseren med hoggtenner, og duoen fikk stående applaus av publikum.

– Jeg måtte kaste jakka! Dette er det råeste jeg har sett. Du har det råeste uttrykket, du er catwoman eller Angelina Jolie, en gudinne, skriker Morten Hegseth.

EKSTASE: Publikum var i ekstase etter Jørgine og Santinos sensuelle og kraftfulle argentinske tango. Foto: Ole Thomas Halvorsen/ TV 2

– Argentinsk tango er en sensuell og vakker kjærlighetsdans. Det var ikke dette, men det betyr ikke at dette ikke var bra. Dette blir rocka og tøft, masse fint fotarbeid og sensuelt og fint, sier Trine Dehli Cleve.

– Argentisk tango kommer fra bordeller i bakgatene, sjalusi, mord, faenskap. Dette var helt magisk, hallelujah, sier Merete Lingjærde.

Den elleville mottakelsen skapte tårer hos influenseren.

– Jeg kjenner jeg nesten er litt rørt. Jeg hadde så lyst til å danse denne dansen bra. Jeg er veldig lettet og glad, sier en tydelig rørt Jørgine Massa Vasstrand.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 10

Klart for knallharde dansesduetter

Først ut i kvartfinalens danseduetter var Aleksander og Helene og Nate og Mai. De danset til Billie Eilish-hiten «Bad Guy».

TILBAKE MED GAMLEPARTNEREN: Nate og Helene med Aleksander og Mai i kveldens duettdans. Foto: Espen Solli

For Nate Kahungu ble duettdansen ikke bare preget av at han har ny dansepartner.

Det ble også et slags tilbakeblikk til han deltok i Skal vi danse i 2020, med Helene Spilling.

– Jeg synes dere har vært flinke til å spille på hverandres kvaliteter, jobbet bra sammen og et bra show, sier Trine Dehli Cleve.

– Dere er veldig ulike, men spiller på lag her og kommer inn som en enhet. Jeg blir ikke revet av stolen og blåst i bakken, men absolutt bra gjennomført og fin underholdning, sier Merete Lingjærde.

– Det var ganske fett å se på, noe rot, men dette koste jeg meg skikkelig med, sier Morten Hegseth.

Dommernes poeng: 9 + 9 + 8

– Hummer og kanari

Andre danseduett var det Cengiz og Rikke og Jørgine og Santino som sto for. Denne gikk til Shakiras låt «She Wolf».

De fire klarte å få salen til å koke.

– Jeg synes litt det samme som i den forrige. Cengiz og Jørgine danser bra sammen, men koreografisk sett er det litt hummer og kanari, så det er ikke helt på topp dette heller, sier Merete Lingjærde.

SKREMMENDE OG FLOTT: Cengiz, Rikke, Santino og Jørgine sammen i danseduett. Foto: Espen Solli

– Dere er biff og bernaisesaus, perfekt sammen. Koreografien er rå, det var noe rot på gulvet der, jeg så noen mistet det - men bortsett fra det biff og bernaise, sier Morten Hegseth.

– Jeg synes også dette er godt samarbeid, den ene med hodet og den andre med hjertet. Jeg er litt enig med Merete, jeg fant ikke helt tråden dere prøvde å lage. Jeg manglet den røde tråden i historien dere ellers er så gode til å fortelle, sier Dehli Cleve.

Dommernes poeng: 8 + 9 + 8

Dramatikk før sending

I forkant av lørdagens Halloween-sending i Skal vi danse: all stars, har flere deltakere måtte se skrekken i hvitøyet.

PREGET AV SKREKK: Halloween-kvelden er en skremmende affære, men kanskje aller mest for ett av danseparene som måtte utstå en skade helt i siste liten. Foto: Espen Solli

Det er verken spøkelser eller gjenferd det dreier seg om, men noe mye verre:

Skader i årets prestisjetunge kvartfinale av Skal vi danse.

Kort tid før sending ble det klart at Nadya Khamitskaya ikke kan møte på parketten lørdag.

– Jeg er veldig lei meg og det er en vanskelig situasjon å stå i foran en kvartfinale i en sesong som denne, uttalte Nadya Khamitskaya i en pressemelding.

Slik danser Skal vi danse: all stars-parene i kvartfinalen Aleksander og Helene danser rumba til sangen «Toxic» av Britney Spears. Cengiz og Rikke danser tango til sangen «In Your Eyes» av Robin Schultz og Alida. Nate og Mai danser slowfox til sangen «Ghost Town» av Benson Boone. Jørgine og Santino danser argentinsk tango til sangen «Zitti E Buoni» av Måneskin. Gruppedans: Aleksander og Helene danser med Nate og Mai til sangen «Bad Guy» av Billie Eilish. Jørgine og Santino danser med Cengiz og Rikke til sangen «She Wolf» av Shakira.

Torsdag ble hun skadet under trening og knappe et døgn før hun og Nathan «Nate» Kahungu skulle ut i kvartfinalen måtte Mai Mentzoni steppe inn som erstatter.

– Jeg har fått 48 fantastiske timer med Mai. Slowfox er favorittdansen min og Mai har ikke endret det, uttalte Kahungu i kveldens sending.

Mentzoni har tidligere vunnet Skal vi danse sammen med Andreas Wahl og blant annet danset med dommer Morten Hegseth.

Ba om råd

En annen som har måtte trosse smerter på trening denne uken, er influenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33).

Tidligere denne uken delte Funkyfam-profilen en historie på sin Instagram-konto, hvor hun beskrev at hun slet med en inngrodd tånegl som skapte ubehag og hodebry.

Funkyfam-profilen viste også frem bilder av tåen, og ba følgerne sine om tips for å løse problemet.

Lørdag stiller hun på parketten med dansepartner Santino Mirenna i en argentinsk tango.

Kan bli tidenes tøffeste finale-sendinger

Det gjenstår kun fire kjendiser av de 13 deltakerne som i høst startet på parketten.

Det betyr også flere danser på parketten i kveld. Etter at de fire gjenværende parene har fullført sine solo-danser, skal to og to par konkurrere sammen i en gruppedans.

I løpet av kvelden vil det bli klart hvilke tre par som skal konkurrere i det som kan bli Skal vi danse-historiens tøffeste semifinale.

Den går av stabelen førstkommende helg, og deretter venter en uhyre spennende Skal vi danse: all stars-finale 12. november.

Se Skal vi danse: all stars på TV 2 hver lørdag fra klokken 19.30, og når du vil på TV 2 Play.