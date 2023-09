Selma Ibrahim røk ut av «Skal vi danse»

Lørdag kveld var det klart for den sjette sendingen av TV 2-programmet «Skal vi danse». Kveldens tema var «Min hemmelighet».

Etter en kveld full av dans, var det Regina «Myra» Tucker og Selma Ibrahim som måtte ut i danseduell og kjempet om plassen sin videre i programmet.

Til slutt var det Selma Ibrahim som røk ut av «Skal vi danse».

– Tenk at jeg rakk å løsne. Det å tape mot Myra ... Jeg unner virkelig, med hånda på hjertet, Myra å gå videre, sier Ibrahim.

– Først må jeg takke Santino, som har vært som en irriterende, fantastisk lillebror. Vi har irritert hverandre veldig, men jeg har blitt skikkelig glad i Santino, legger hun til.

Stig-André Berge

I kveld var det bryteren Stig-André Berge (40) som fikk bryne seg først ut på parketten.

Han fremførte en salsa sammen med Norunn Ringvoll (21) til låten «Everybody» av Backstreet Boys – og nettopp dette er hemmeligheten til Berge – han elsker nemlig Backstreet Boys.

I tillegg har han tatt med seg brytelaget på dansegulvet, inkludert Fritz Aanes, som måtte trekke seg denne sesongen på grunn av skade.

– Det er en barndomsdrøm til Stig og meg som går igjennom, sier Aanes om Backstreet Boys-opptredenen.

SKADE: Fritz Aanes måtte trekke seg tidligere i sesongen på grunn av tretthetsbrudd. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg synes det var veldig gøy hele starten og hvordan du har fått med deg kompisene dine, innleder dommer Trine Dehli Cleve og legger til:

– Dere har til tider bra salsa-bevegelser, men det holder ikke hele veien ut. Dere mister litt av det autentiske.

Berge fikk 7 + 7 + 6 = 20 poeng av dommerne.

Selma Ibrahim

Programleder Selma Ibrahim (28) var den andre ut på parketten. Hun danset en tango sammen med dansepartneren Santino Mirenna (30).

Låten de danset til var «Confident» av Demi Lovato.

Hemmeligheten til Ibrahim er at hun var nære på å slutte i NRK før hun hadde begynt, på grunn av prestasjonsangsten.

– Du kommer inn med en nydelig attitude, som man skal ha i en tango og en selvsikkerhet. Så du er virkelig på vei. Jeg elsker å se at du bruker bena dine mer når du er i lufta, sier Merete Lingjærde.

– Når du strekker de, så synes jeg du gjør en nydelig jobb. Det gjorde du ikke i begynnelsen, du hadde noen ganske grusomme føtter. Nå strekker du dem vakkert, legger hun til.

Ibrahim endte med 6 + 8 + 7 = 21 poeng denne kvelden.

Ulrikke Brandstorp

Artisten Ulrikke Brandstorp (28) og proffdanseren Tarjei Svalastog (24) fremførte en tango.

De danset til «Highway To Hell» av AC/DC. Dansen er dedisert til råning og hennes hjemby Sarpsborg.

– Hun tar jo av fra første sekundet. Teknisk sett er det så mye bra, sier Lingjærde.

– Men jeg savner at du gjør det til ditt og at det blir mer «edgy». Du kan være hissere, men du kan også være nærere.

Trine Dehli Cleve bygger på det meddommeren hennes mente.

– Jeg har litt følelsen av at du har flink pike-syndrom om at du følger boka og at alt skal være korrekt. Gjør det til ditt. Hvor er Ulrikke i denne fine tangoene? Det blir litt monotont og det er ikke nok kontraster.

Brandstorp får 7 + 7 + 7 = 21 poeng av dommerne.

Harlem Alexander

Stylist Harlem Alexander (35) og dansepartneren Helene Spilling (27) fremførte en rumba denne lørdagen. Det gjorde de til låten «Når snøen smelter» av Astrid S.

Dommer Morten Hegseth tok til tårene av dansen til Harlem Alexander og resten av dommerbordet var også begeistret.

– Nå får jeg hjertebank for dette er så nydelig. Når du danser en rumba som er så vanskelig og spesielt til den musikken også, så klarer du å fylle disse seige bevegelsene, sier Cleve og legger til:

– Jeg elsket det.

Dommer Lingjærde var også imponert av dansen.

– Det var så vakkert. En øm, nydelig, nær og sømløs rumba. Med følelsene skrudd på, sier hun.

Harlem Alexander fikk full pott av dommerne, altså 10 + 10 + 10 = 30 poeng.

Alexandra Joner

Det femte danseparet som var ute på parketten i kveld var artist Alexandra Joner (33) og Ole Thomas Hansen (24).

De danset salsa til «Maria» av Ricky Martin.

Tidligere denne lørdagen ble det kjent at Joner har fått et ribbeinsbrudd, som følge av et løft. Hun danset til tross for dette:

– Det fine med det, er at det bare gjør vondt hvis jeg får trykk på det, så det gjør jævlig vondt i løftet, men så går det over igjen når man har adrenalin og begynner å danse igjen.

Morten Hegseth tok til tårene også av dansen til Joner.

– Dette er ekte salsa og det er så imponerende det du gjør, sier han.

– Du har en smittende danseglede. Du er god og det har du vært fra første stund. Det er en salsa som er stappa full av trinn, en vanskelighetsgrad som er helt voldsomt. Du viser løse hofter, du er leken, du er rytmisk. du har fantastisk samspill med partneren din og du gjør akrobatiske løft som ser ut som dans, sier Lingjærde.

Joner fikk 9 + 10 + 10 = 29 av dommerne.

Myra Tucker

Artist Regina «Myra» Tucker (28) og Jørgen Nilsen (33) danset moderne denne lørdagen.

Det gjorde de til låten «Helium» av Sia. Gjennom dansen fortalte hun historien sin fra barndommen, der hun var på barnehjem og fosterhjem flere ganger. Etter dansen fikk hun stående applaus av publikum og Hegseth ble rørt til tårer.

– Dette var sterk kost. Fortellingen er helt nådeløs, sier Lingjærde.

– Jeg synes du forteller denne fortellingen, som er både vond og gir håp på en utrolig troverdig og fin måte. Det var helt nydelig og samspillet dere to hadde i begynnelsen var utrolig vakkert.

Dommer Trine Dehli Cleve roser dansen, men kommer også med en tilbakemelding på hva som kan forbedres.

– Innimellom følte jeg at det var litt ubalansert og man ville så veldig gjerne fortelle denne historien, men alt i alt så er det nydelig å se dans og musikk i nydelig harmoni, sier Cleve.

Tucker fikk 9 + 10 + 9 = 28 poeng av dommerne.

Aslak Maurstad

Siste deltaker ut i kveldens «Skal vi danse» var skuespiller Aslak Maurstad (31).

Han og Marianne Sandaker (35) danset salsa til «Dancing Feet» av Kygo.

Trine Dehli Cleve innleder med at dansen startet forsiktig, men at det snudde på et tidspunkt.

– Alt i alt ble det en ujevn opplevelse. Starta ikke så veldig bra, men det endte veldig godt, sier hun.

Morten Hegseth forteller til Maurstad at han har levert det lille ekstra hver eneste gang. Han kommer deretter med et råd om at han ikke må slutte med nettopp det.

– Ikke tenk neste sending at du skal slappe av. Det må du gjøre hver gang og hvis du gjør det, så tror jeg du kan komme veldig langt. Bare ikke slapp av, sier dommeren.

Maurstad fikk 7 + 8 + 7 = 22 poeng denne kvelden.

Se «Skal vi danse» hver lørdag fra klokken 20 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.