Selma Ibrahim med uventet problem: Rammes av leggetid

DUELL: Å havne i danseduell er en fryktet øvelse for deltagerne, men Selma Ibrahim har møtt på en uventet utfordring. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

Programleder Selma Ibrahim (28) og proffdanser Santino Mirenna (29) tar denne uken fatt på såkalt «showdans» i det fjerde programmet av «Skal vi danse».



Ibrahim er deltakeren i år med kanskje den aller yngste fanskaren. Det er kanskje ikke så rart – hun har en lang merittliste som programleder i NRK Super.

Ikke nok med det, den allsidige 28-åringen sto i 2022 bak BlimE!-låten «Den ene», som umiddelbart ble en hit. Hun har også ledet «Melodi Grand Prix Junior».

Nå er det imidlertid dansen som får fullt fokus, og på full fart inn i sesongens femte sending har Ibrahim lagt merke til en ting ved konkurransen, som neppe er en fordel.

Sene danser

Det har nemlig vært mye oppmerksomhet rundt sendetidspunktet for årets sending, som starter klokken 20.00 hver lørdag – altså en halvtime senere enn tidligere.

De siste to sendingene har det nye tidspunktet også fått følger for Ibrahim og Mirenna – og hennes fans.

– Det kommer litt an på når i sendingen jeg danser, for mange har lagt seg etter nyhetene, da jeg har danset et par ganger.



De har nemlig dukket opp på parketten i programmets del to, som er etter nyhets-, sport- og vær-sendingene. Det vil si et tidspunkt som pusher mot de yngste sin leggetid.

POPULÆR PROGRAMLEDER: Selma Ibrahim er populær blant mange norske barn. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Jeg har fått meldinger av barn som skriver: «Å, nei, skal du danse etter nyhetene, da har jeg lagt meg!».

Det betyr at Ibrahims fanskare potensielt kan sove seg lykkelig uvitende gjennom en danseduell – og ikke få stemt favoritten sin videre i konkurransen.



Mye nerver

Danseduoen Ibrahim og Mirenna har så langt i årets «Skal vi danse» slitt med å få ønsket uttelling på dommerpoengene.

Duoen har to ganger vært blant de tre i bunnen, og vært i danseduell mot Lavrans Solli (31).

Ibrahim forteller også at det å danse i del to også påvirker nervøsiteten.

– Danser man etter nyhetene, så må man vente veldig lenge før man skal danse. Det er lang tid fra sendingen starter, til den slutter.

Med det sagt: Ibrahim klager ikke. Hun smiler strålende under hele intervjuet med TV 2, og understreker at det å få delta i «Skal vi danse» er en fin opplevelse.

KOMMET LANGT: Selma Ibrahim og Santino Mirenna har vært i fare for å ryke flere ganger, men har kommet langt – og er fortsatt med i «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Kan ikke styre det

TV-stjernen er heller ikke nevneverdig bekymret over at enkelte ikke får se henne danse.

– De får nesten se dansen i reprise. Jeg kan ikke styre det sendeskjemaet, så jeg har ikke så mye å si på det, smiler hun.

Hun har nemlig, i likhet med de andre deltakerne, ikke mulighet til å påvirke verken danserekkefølgen eller dansen.

Det kan likevel nevnes at hun danser før nyhetspausen lørdag 23. september. Hun blir femtemann ut på parketten.