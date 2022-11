Satte standarden for kvelden

Saken oppdateres.

Lørdag er det duket for semifinale av høstens Skal vi danse: all stars-sesong.

Svømmer Aleksander Hetland (39), treningsinfluenser Jørgine Massa Vasstrand (33) og skuespiller Cengiz Al (25) kjemper om de gjeve finaleplassene.

Forrige uke endte Al og dansepartner Rikke Lund (27) i duell mot Nathan «Nate» Kahungu (24) og Nadya Khamitskaya (39). Al, som aldri har vært i en danseduell tidligere i sesongen, sikret seg den siste semifinalebilletten.

To danser hver

Danseparene skal lørdag danse to danser hver – én dans de tidligere har danset i sesongen, samt en ny dans.

Først ut er Vasstrand og dansepartner Santino Mirenna (28). Dommerne utfordret dem i å danse en paso doble – en dans de har danset tidligere i konkurransen.

Dommer Merete Mørk Lingjærde (60) var imponert av hva paret leverte på parketten.

– Der satt du standarden for kvelden. Nå tenker jeg Cengiz og Aleks er skikkelig svette på bakrommet. Dette var strålende, sier Mørk Lingjærde.

GODE TILBAKEMELDINGER: Santino Mirenna og Jørgine Massa Vasstrand fikk toppscore for sin første dans i semifinalen. Foto: Martin Fønnebø/TV2

– Du gir meg styrke, men den er også forførerisk og akrobatisk. Du har den mykheten vi har etterspurt, og du er fysisk et vidunder – men det er ikke bare en fordel. Det er kunne fort blitt gymnastikk, men du danser med hver fiber og hver celle i kroppen. Jeg elsker det, sier dommer Morgen Hegseth (36).

Dommer Trine Dehli Cleve (61) la merke til at danseparet hadde jobbet med de dommerne hadde etterlyst.

– Det var en paso doble som virkelig leverte til en paso doble, sier Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

Gi din poengscore til dansene nederst i saken.

Trodde ikke helt på dansen

Hetland og hans dansepartner Helene Spilling (25) leverte en argentinsk tango som ikke levde helt opp til dommernes forventning.

– Jeg synes dere nok en gang leverer en veldig bra argentinsk tango. Jeg følte likevel det ikke var helt «connected» mellom dere. Jeg vet ikke om det var nerver eller hva det var, men det er en liten tvil hos meg om jeg trodde helt på det. Sorry, sier Dehli Cleve.

ARGENTINSK TANGO: Aleksander Hetland og Helene Spilling danset argentinsk tango – med blandede tilbakemeldinger fra dommerne. Foto: Espen Solli

– Jeg er så glad i å se Aleksander danse, men jeg ser at han er litt nervøs. Han stoler ikke på teknikken sin, og han blir litt stiv. Utrolig mye bra, men du står i semifinalen nå. Jeg mangler litt pust, som hadde gitt deg mer naturlighet og liv i bevegelsene, sa Mørk Lingjærde.

– Dette her var bra, Aleksander. Jeg likte det veldig godt. Dessverre så jeg noen ganger at du var litt ustø. Jeg vet ikke hva det var, jeg så at du mista litt balansen. Men det var veldig veldig bra. Noe pirk, men du er veldig flink, sa Hegseth.

Dommerpoeng: 9 + 9 + 8

Lekende jive

Al og Lund leverte en lekende Elvis-jive – til ellevill jubel i salen på H3 Arena.

– Herregud så bra! Det sier alt om hvor god du er. Da jeg sist uke ga deg en nier ringte alle avisene i Norge meg og sa: «Hvorfor ga du Cengiz nier?!», og jeg fikk rasende mailer i innboksen. Grunnen til at jeg ikke gjorde det i forrige uke var fordi jeg mangla det «Cengiz-glitterstøvet» som vanligvis legger seg over her, sier Hegset, og fortsetter:

– Da jeg så på det nå, så jeg ikke noe annet enn flammer, flimmer og stjernestøv. Du leverte altså en jive så spiss at man hadde blødd ihjel om man hadde rørt deg. Du hadde uttrykket på plass og selv om det var en jive, så gjør du det på din måte. Fantastisk, Cengiz

LEKENDE JIVE: Cengiz Al og Rikke Lund fikk toppscore for sin jive. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det er noen av de kombinasjonene du gjør som er så sykt vanskelige å gjøre – og du gjør det bare så lett. Jeg vet at Rikke pusher deg skikkelig, men du tar det imot. Gratulerer, sa Dehli Cleve.

– Du gjør alt med en egenart. Det er så fantastisk med deg. Du formidlet det dans handler om for meg: ren danseglede, intrikat jive med masse rotasjoner. Det var helt fantastisk, fulgte Mørk Lingjærde opp.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

Dommerne uenig

Massa Vasstrand og Mirenna fikk stående applaus for sin andre dans, rumba.

– Nå hadde du det glimtet i øyet jeg har lett etter så lenge. Det var så sterkt mellom dere to. Nå bruker du hele registeret, og du har blitt «unstoppable», og du er scenevant, sier Mørk Lingjærde.

Dehli Cleve var ikke like imponert som sin dommerkollega.

– Du hang litt i ryggen din og det gjorde at det ble ubalansert flere ganger. Du fikk vekten for langt tilbake. Rumba er sakte og det er mye linjer, men for meg ble dette litt fra linje til linje, og dansen imellom uteble litt mye for meg. Dere har masse nydelige bevegelser, men ikke en perfekt rumba for meg i dag, sier Dehli Cleve.

I motsetning til Dehli Ceve fikk Hegseth både gåsehud og tok til tårene.

UENIGE: Dommerne var uenig i Jørgine Massa Vasstrands rumba. Foto: Martin Fønnebø/TV2

– Denne låta beskriver deg. Du er ustoppelig. Du har gjennom hele konkurransen vært helt rå og den eneste som ikke har vært i faresonen. Jeg vet ikke om du vinner, men du vinner meg igjen og igjen og igjen.

Dommerpoeng: 8 + 10 + 10

Dedikerte dans

– Var dette svømmer Aleksander, eller danser Aleksander?, innledet Dehli Cleve med, etter Hetland og Spilling danset en moderne dans.

61-åringen likte veldig godt det hun så.

– Da jeg fikk tak i hva historien var – at vi ikke klarer å gjøre det alene. Det var helt nydelig at du dedikerte dette til Helene. Samtidig var det en fin dans.

– Dette blir sikkert å banne litt i kirka på høyresiden, men noen ganger liker jeg moderne bedre enn ballroomdanser. Jeg liker historien deres, og jeg ser dere har gravd dypt. Det er en god dans, dere flinke, men helt ærlig får jeg ikke tak i historien. Bra levert, men det er noe som mangler, sa Hegseth.

Mørk Lingjærde har latt seg inspirere av Hetland i løpet av de ti Skal vi danse-ukene.

– Om du slår opp hel ved så er det et bilde av Aleks der. Først og fremst var det innlevelse, og kontakt med Helene. Jeg har aldri sett deg så bra. Men det er ikke bare følelser. Nå manglet du noe på det tekniske. Jeg skulle gjerne sett deg danse mer. Jeg vil se deg på gulvet, det savnet jeg nå, Aleksander, sa Mørk Lingjærde.

Dommerpoeng: 10 + 8 + 8

Stående applaus fra Dehli Cleve

Både publikum og dommer Dehli Cleve reiste seg til stående applaus etter Al og Lund levert en rykende paso doble.

– Dette grep meg så voldsomt. Jeg var helt med i alt dere gjorde. Det var så intenst og nydelig. Det fortjente at man reiser seg, sier Dehli Cleve.

Også Hegseth og Mørk Lingjærde var i ekstase over hva Al leverte.

– Fy søren, det va pasoen sin det. Paso handler ofte om lederskap, men jeg ser elementer av sjelen din og argentinsk tango. Det er så bra, Cengiz, sa Hegseth.

– Det var helt episk. Jeg kunne sett denne koreografien hver dag. Du er kongen av teknikk og musikalitet. Det er seigt, det er hardt. Hvis dere visste hvor vanskelig det er – det er helt rått. Magisk, underholdning dansekunst, sa Mørk Lingjærde.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

Dette danser parene i semifinalen: Dans nummer 1: Jørgine og Santino danser paso doble til låten «Roxanne» av Moulin Rouge Aleksander og Helene danser argentinsk tango til låten «River» av Bishop Riggs Cengiz og Rikke danser jive til låten «Jailhouse Rock» av Elvis Dans nummer 2: Jørgine og Santino danser rumba til låten «Unstoppable» av Sia Aleksander og Helene danser moderne til låten «Without You» av David Guetta og Usher

Cengiz og Rikke danser paso doble til låten «Burn» av 2WEI

