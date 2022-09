Santino med klar beskjed om Skal vi danse-skjebnen: – Nå har det vært nok

Stor endring denne uken for Jørgine og Santino.

I et hav av vonde ribbein, nerver i klem og såre føtter, utpeker Santino Mirenna (29) seg som Skal vi danses ulykkesfugl nummer én.

Han fikk skulderen ut av ledd for første gang under en direktesending av Skal vi danse i 2019, og i all stars-sesongen var uhellet ute igjen.

– Det er sånt som skjer. Det er uflaks, men jeg har hatt mye uflaks i år, med lungebetennelse og dette. Jeg håper dette er det siste dårlige som skjer, nå synes jeg det har vært nok for meg, sier Mirenna.

Uten vikar

Lørdag var Mirenna tross skaden tilbake på parketten med Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33), riktignok med god hjelp fra TikTok-stjerne Lars Henriksen (29) som hadde vært vikar på trening hele uken.

Etter dette har det vært knyttet stor spenning til hva som blir den italienske proffdanserens videre skjebne i konkurransen.

Denne uken blir imidlertid veldig annerledes enn forrige for duoen, som har vært tippet blant favorittene til å vinne hele programmet.

Kun en drøy uke etter skaden er de to tilbake på trening sammen og trener tilnærmet som normalt, kan Santino Mirenna nå avsløre.

– Ja, denne uken har jeg droppet vikar, forteller Santino Mirenna blidt til TV 2.

Mirenna har klokkertro på at det kun blir ham og Jørgine på parketten denne uka.

– Skulderen kjennes mye bedre og på lørdag blir det forhåpentligvis helt bra, men det er litt for tidlig til å gjøre ting fullt ut 100 prosent.

KUN TO DENNE UKEN: Santino Mirenna og Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand skal klare seg uten vikar denne uken. Her med lørdagens vikar Lars Henriksen. Foto: Espen Solli

Han sammenligner det med skaden i 2019:

– Denne gangen har det gått mye, mye raskere og vært mye lettere å komme tilbake. Forrige gang tok det mye lenger tid å bevege armen. Jeg håper ikke dette vil påvirke sesongen så veldig mye mer og at det fortsetter å gå bra.

– Jørgine klarer å vise kvaliteter med dansing

At de to trener sammen betyr likevel ikke at det ikke kommer med visse restriksjoner.

Skaden vil i en stund fremover påvirke parets muligheter til å gjøre løft.

En optimistisk Santino tror likevel ikke fraværet av løft vil påvirke det populære danseparets sjanser i konkurransen.

– Mange synes løft er spektakulære, men Jørgine klarer å vise mange av hennes kvaliteter med dansing. Vi hadde for eksempel ingen løft på cha cha, så hun har allerede vist at hun kan levere en bra dans uten løft, slår proffdanseren fast.

Dessuten må han være påpasselig med koreografiene, ved å unngå bevegelser som kan sørge for at skulderen går ut av ledd igjen.

Kan ende i operasjon

For Mirenna er det likevel viktig å tenke på at det kommer en tid etter Skal vi danse: all stars. Han lever av dans på fulltid.

– Det er jobben min og jeg har alltid danset, helt siden jeg var 8 år. Så det er selvfølgelig viktig for meg at skulderen blir bra, sier Mirenna.

En MR om seks måneder vil avgjøre om han må legge seg under kniven for å få bukt med skulderproblemet.

– Det kan hende jeg må opereres for å bli helt bra igjen, men da vil det ta lang tid før jeg er tilbake, sier han.

Derfor er det nå fullt fokus på å trene opp så godt han kan. Målet er å bygge opp muskulaturen godt nok til at det vil forhindre at det skjer igjen.

– Det er vanskelig å si hva som vil skje. Mange sier at med opptrening kan du fikse det, mens andre sier du må operere.

Mirenna forklarer at MR har avdekket at det ikke har vært skader på sener eller nerver, og at det at han fikk skulderen raskt på plass igjen var en fordel denne gangen.

Vil ikke ta smertestillende

Derfor trener han nå med vekter og får nye øvelser etter hvert som det går bedre.

– Det er selvsagt en risiko for at det kan skje igjen, så jeg må trene meg opp og jeg har startet med det allerede.

Proffdanseren måtte ta sterke smertestillende den natten skulderen gikk ut av ledd for å få sove, men forteller at han siden har unngått smertestillende.

– Jeg har egentlig ikke tatt noe særlig. Noen Ibux her om dagen, men jeg er ikke så glad i å ta medisiner hvis ikke det er vondt, og det har det ikke vært, forteller italieneren.