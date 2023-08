Reagerer på «Skal vi danse»-kollegenes utspill: – Selvsagt ikke enig

TALENT: Helene Spilling har vist sitt store dansetalent i flere settinger, først i tiden som konkurransedanser, og nå som «Skal vi danse»-profil. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Helene Spilling (27) er uenig med utspillene «Skal vi danse»-kollegene har kommet med i forkant av premieren.

Hun tror det er én spesiell grunn for at proffdanserne hevder det kan være en ulempe for kjendisene å ha dansebakgrunn.

Stor debatt

Blant årets «Skal vi danse»-deltakere er det flere med dansebakgrunn.

TV 2 har tidligere skrevet om at Alexandra Joner (33) har deltatt i «Dansefeber» og har drevet mye med hiphop, at Ulrikke Brandstorp (28) har erfaring fra musikaler og har hatt mange dansekoreografier, og at Myra Tucker (28) også har litt bakgrunn innen hiphop.

Dansepartnerne til de ovennevnte og «Skal vi danse»-dommer Merete Lingjærde (61) har uttrykt at det ikke nødvendigvis er en fordel å ha dansebakgrunn.

Argumentene de har brukt er at det er mye vranglære, altså at de må bruke tid på å lære kjendisene å legge bort det de allerede kan om dans, for å få dem til å danse slik som er riktig i pardans. De kjendisene som ikke har danseerfaring, starter med blanke ark, noe som angivelig kan være en fordel.

Redd for å miste stemmer

TV 2 møter danseduoen Helene Spilling og Harlem Alexander (35) på dansesenteret. De får spørsmålet om hva de tenker om «Skal vi danse»-kollegaenes utspill. Harlem Alexander svarer først:

– Jeg danset noe som het freestyle discojazz da jeg var yngre. Jeg kaller det en ekstremsport, fordi det er mye fart. Det er akrobatikk, aerobic, turn og jazz. Det er mye teknikk der også, men ikke på samme måte som sportsdans. I sportsdans har man jo en annen partner man skal føre. Det er mer bein og vinkler, og alt kommer fra hoftene.

FORHÅNDSFAVORITT: Da bookmakerne skulle spå vinneren av årets sesong, valgte de Harlem Alexander. – Supergøy og en stor ære, sier stylisten om bettingselskapenes tiltro. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg er kanskje litt stuck i hva jeg har lært sist, men det er 20 år siden jeg danset. Det er en fordel å ha rytme, det mener jeg man enten er født med eller ikke. Jeg føler at jeg har rytme, sier kjendisstylisten ydmykt.



Spilling tenker seg litt om før hun svarer på spørsmålet, før hun sier at hun «selvsagt ikke er enig i at det er en ulempe å ha danseerfaring».

– Jeg er ikke enig i det. At det er en ulempe blir sagt fordi man er redd for at folk ikke skal stemme fordi seerne tenker: «Hun/han har jo danset før, hun/han er danser.»

Spilling bruker seg selv som eksempel for å forklare hvorfor hun mener det er en fordel å ha dansebakgrunn, selv om ikke alt er overførbart:

– Hvis jeg går på en hiphop-time, kontra noen som aldri har danset før, så kommer jeg selvsagt til å skjønne bevegelsene fortere. Jeg vil ta timingen fortere og jeg har en fordel når det kommer til tellingen. Jeg kommer til å se ut som en sportsdanser mens jeg gjør det, men jeg kommer fortsatt til å lære det fortere.



Ønsker å utnytte fordelene

Spilling forteller at det egentlig ikke er noe Harlem Alexander kan ta med seg fra discojazz-kunnskapene, med unntak av «kickene». Likevel ser hun mange fordeler:

– Han skal fortsatt lære seg masse nytt og mange nye trinn, men han har erfaring med å koordinere armer og bein, han kan litt om en viss type timing og sånne ting. Det gjør at man kanskje klarer å huske alt litt lettere.



Harlem Alexander ønsker å påpeke en stor forskjell mellom sportsdans og discojazz.

– Det som er veldig annerledes med sportsdans, er at vi danser etter en sang. Så man skal treffe akkurat når noen sier noe i en sang, for eksempel. Jeg er vant til å telle «5, 6, 7, 8» eller bare treffe en takt. Nå skal jeg ha en arm her, akkurat når hun synger det. Det er veldig nytt.



Spilling nikker bekreftende når partneren forklarer forskjellene.

GODE VENNER: Harlem Alexander og Helene Spilling har allerede fått et fint vennskap. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Spiller hverandre gode

Gjennom hele intervjuet er det tydelig at de to har mye kjærlighet og respekt for hverandre, og Spilling poengterer at selv om Harlem Alexander har litt danseerfaring, så har han blitt flink fordi han jobber beinhardt. Det er hovedårsaken, ikke på grunn av fortiden hans.

Spilling mener også at alle deltakere har sine egenskaper som gir dem fordeler, eksempelvis at noen er veldig sterke og at andre er veldig myke.

– Du har mye akrobatikk fra freestyle som jeg kan bruke. Alle prøver å få det beste ut av partneren sin, og med deg kan vi teste ut ting som er litt mer fleksibelt, for eksempel. Så må de andre proffdanserne gjøre det samme med sine dansere. Det er jo det vi gjør, vi prøver å finne ut hva partneren vår er flink på, så vi kan få partneren vår til å skinne, sier hun.



Harlem Alexander ser varmt på Spilling mens hun snakker, og gir henne en klem når hun er ferdig.

– Jeg føler meg veldig heldig som har deg, sier han oppriktig, deretter smiler begge hjertelig til hverandre.



«Skal vi danse» sendes hver lørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play klokken 20:00.