Reagerer på ryktene: – Viktig på mange plan

Som TV 2 tidligere har omtalt, har det vært mye skriverier om fremtiden til «Skal vi danse».

Flere TV-seere er livredde for å miste det direktesendte kjendisprogrammet etter at TV 2 gikk ut med at de måtte gjøre et kostnadskutt på 400 millioner kroner, og siden «Skal vi danse» er en relativt dyr produksjon.

Flere kjendiser slår ring rundt det tradisjonsrike TV-programmet, som nylig ble ferdig med sin 19. sesong.

VANT: Simon Nitsche vant «Skal vi danse» i 2021. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Noen runder til

Tidligere «Skal vi danse»-vinner Simon Nitsche (31) mener programmet bør fortsette.

– Det er jo seertallene som bestemmer det, og folket. Så lenge det er interesse og folk synes det er gøy – og produksjonen klarer jo hele tiden å gjøre det interessant – så tenker jeg at vi skal fortsette litt til, sier han til TV 2.

– Alt tar jo slutt til slutt, men jeg tror ikke «Skal vi danse» slutter helt enda. Jeg tror det har noen runder til, altså. Hvis ikke så står jeg der, og drar i gang igjen med noe cha cha. Da blir det en egen runde: «Simons cha cha-kveld». Etter det tror jeg det er slutt, sier Nitcshe og flirer.

To av årets deltakere, Ulrikke Brandstorp (28) og Harlem Alexander (36), mener også at danseprogrammet i aller høyeste grad har livets rett.

– Vi har hatt flere TV-seere enn noen gang, tror jeg? I alle fall på en lang, lang stund. Så dette er ikke ferdig ennå, sier 36-åringen.

VENNER OG KONKURRENTER: Ulrikke Brandstorp og Harlem Alexander kom på henholdsvis tredje- og fjerdeplass. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Viktig for yngre gutter

Brandstorp mener «Skal vi danse» sitt publikum har vist at de bryr seg for mye om konseptet til at dette er enden på visa.

– Folk liker «Skal vi danse». Folk trenger det, folk trenger underholdning. Det er sinnssykt mye som skjer i verden nå, og noen ganger trenger man å bare kunne le litt og kose seg. Rett og slett for å takle alt som skjer. «Skal vi danse» er sinnssykt viktig på så mange plan, sier Brandstorp.

For Harlem Alexander sin del, har «Skal vi danse» en ekstra stor plass i hjertet. Da han var ung skulle han ønske det var enda mer dans på TV.

– Det er også en inspirasjon å se menn danse og ha det gøy. Jeg ble jo mobbet selv for å danse da jeg var ung, så det å være forbilder for yngre gutter som har lyst til å danse eller prøve noe sport – det er viktig. Så det er en kjempeinspirasjon å se andre gjøre det. Spesielt for gutter, så de tør å slippe seg løs.



Spår lang levetid

Tidligere «Skal vi danse»-proffdanser, Nadya Khamitskaya Andersen (40), mener tallene taler for seg.

– Seertallene har vært like i veldig, veldig mange år, og folket elsker det fortsatt.

Hun var på plass i salen, da artist Alexandra Joner (33) stakk av med seieren sist lørdag. Hun har selv stått i finalen hele seks ganger, sist i 2019, da hun vant med tidligere svømmer Aleksander Hetland (40).

TROFAST: Nadya Khamitskaya Andersen var til stede under årets «Skal vi danse»-finale. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg tror jeg har vært med på nesten alle finalene, enten som danser eller som publikummer. Det er en fantastisk atmosfære.

Proffdanseren var med i all stars-sesongen i fjor. Da kom hun på en fjerdeplass med Nathan Nate Kahungu (27). Dette året gikk ikke familie- og jobbkabalen opp for Khamitskaya til å delta i konkurransen.

– Jeg får ikke til å kombinere det med min nåværende jobb. Men jeg kommer alltid til å følge med. Jeg tror «Skal vi danse» lever lenge.



Gir stor glede

Proffdanser Helene Spilling (27) ser ingen grunn til at dansekonkurransen skal legges på is.

– Vi har jo hatt veldig bra seertall, og jeg vil tro at «Skal vi danse» er et av de få live-programmene som fortsatt har et såpass stort engasjement.

– Jeg ser ikke noe grunn til at det ikke skal være «Skal vi danse» neste år.

Hun understreker at hvorvidt det blir ny sesong er opp til kanalen.

Spilling har deltatt i programmet som proffdanser i fire sesonger. I år tok hun en fjerdeplass med stylist Harlem Alexander (36).

For henne gir programmet stor glede, samt at hun får en unik mulighet til å utfolde seg kreativt.

– Det gir jo ekstrem glede, fordi du blir kjent med veldig mange fine folk. Du får lov til å være med å utvikle en annen person, og være med på den reisen – med opp- og nedturer. Det synes jeg er veldig givende.

DANSEPARTNER: Helene Spilling og Harlem Alexander kom på fjerdeplass i årets «Skal vi danse»-sesong. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det at vi kan få lov til å utfolde våre kreative tanker og ideer på gulvet, og har en hel produksjon som jobber for at vi skal få det til – med lys og kostymer – det er veldig, veldig gøy for en som elsker å danse.