Reagerer på rivalens Skal vi danse-utspill

Skal vi danse: all stars

Dersom Jørgine Vasstrand vinner Skal vi danse: all stars, blir hun den første kvinnelege vinneren på fem år. For å gjøre dette, må hun slå storfavoritt Cengiz Al (25).

Siden oppstart i 2006, har totalt 17 kjendiser stukket av med vinnerpokalen. Kun seks av disse er kvinner.

Hvorfor statistikken er slik, har vært et hett tema denne sesongen.

KONKURRENT: Både Cengiz Al og Jørgine Vasstrand har fått gode dommerpoeng hele sesongen, men førstnevnte har fått aller best. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Er guttene bedre?

Vasstrands rival, Aleksander Hetland, røk nylig ut av programmet. Frem til dette har mye handlet om konkurransen dem i mellom, da de tidligere konkurrerte i det som omtales som «tidenes mest intense Skal vi danse-sesong».

Før Hetland røk ut, uttalte han seg om den tydelige trenden med mannlige vinnere

– Kanskje det er lettere å få stemmer hvis du er gutt, eller at guttene kanskje rett og slett har vært bedre - det er jo en mulighet det også, sa Hetland til Dagbladet, og fortsatte:

– Den eneste måten å finne ut det på, er å gjøre en undersøkelse på alle de som har stemt, og finne ut hva intensjonen deres var. Da tror jeg de ville sagt at «jeg stemte på den dansen som fikk meg til å føle mest.

KONKURRANSEINSTINKT: Jørgine Vasstrand er kjent for å ha et svært sterkt konkurranseinstinkt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ulike forventninger

Det er dette svaret som fikk Vasstrand til å reagere. Hun tror det kreves litt mer av en jente i finalen, enn en gutt.

– Jeg leste et intervju der Hetland sa: «kanskje guttene rett og slett har vært bedre». Jeg tror ofte at når en gutt har vunnet, så er det fordi han faktisk var bedre. Men, når det er dobbelt så mange gutter som har vunnet, så tenker jeg at det ligger litt ulike forventinger til jenter og gutter når det kommer til dans.

Vasstrand tror disse forventingene handler om en myte som finnes i danseverden. Denne avkrefter hun i videoen øverst i saken.

Skal vi danse-finalen sendes førstkommende lørdag kl. 19.30, og vises på TV 2 Direkte og TV 2 Play.