Philip Raabe er på «overtid» i Norge – lengter hjem

Skal vi danse-proffdanseren om den hjertevarmende grunnen til at han endte opp i Norge.

Svenske Philip Raabe (22) har de siste årene blitt en populær proffdanser i Skal vi danse-sammenheng.

Gjennom tre sesonger kan han se tilbake på en imponerende trio dansepartnere i TV-programmet;

Nybakt VM-vinner Birgit Skarstein, skihopper Maren Lundby og senest TV 2-profil Victor Sotberg.

TRE SESONGER: Philip Raabe har med tiden blitt en kjenning på Skal vi danse, her med Victor Sotberg, hans tredje dansepartner i norske Skal vi danse. Foto: Espen Solli/TV 2

– Vil hjem

Når Sotberg og Raabe nå har måtte takke for dansen, kan proffdanseren imidlertid avsløre at det ikke er sikkert at Norge blir bostedsadressen hans i fremtiden, i hvert fall om det er opp til ham selv.

– Jeg har sagt en ganske lang stund at det var maks tre år i Norge, og nå har det blitt seks år. Moren min tror jeg kommer til å bli her hele livet. Jeg tenker at jeg er hjemme i løpet av de tre årene som kommer nå, eller at jeg er i utlandet, men ikke i Norge.

– Vil du helst bo i Sverige?

– Selvfølgelig. Så fort som mulig egentlig, slår Raabe fast.

– Jeg bare føler at jeg vil hjem. Jeg har ikke hjemlengsel, men man sier jo at borte er bra og hjemme er best.

Mange har bitt seg merke i at danseren har utviklet en slags hybrid av norsk og svensk. I videoen øverst i saken forteller han at det ikke er lett når han er hjemme.

Raabe har siden 16-årsalder bodd i Norge for å bli proffdanser. At valget falt på Norge, var det en helt spesiell grunn til.

– Jeg står veldig nærme familien min. Familie betyr alt for meg. Jeg fikk tilbud om å flytte til forskjellige land for dansingen, men valgte Norge fordi det var nærmest familien.

Skal vi danse bråendret planene

Tanken var egentlig at han skulle flytte hjem etter videregående, men så dukket Skal vi danse-sjansen hans brått opp.

– Da tenkte jeg at det har alltid vært en drøm, jeg fikk lære meg norsk, og så jeg tenkte «Ja, ja, hvorfor ikke?»

TILFELDIGHET: Philip Raabe hadde tenkt til å flytte hjem til Sverige, da Skal vi danse-forespørselen dukket opp. Svensken imponerte mange i sin første sesong sammen med Birgit Skarstein og har siden blitt boende i Norge. Foto: Espen Solli / TV 2

Sommeren 2016 flyttet Raabe til Norge, men selv føler han at han ikke er blitt veldig norsk av seg.

– Jeg er ikke integrert og det kommer nok aldri til å skje heller. Jeg jobber på 17. mai - det er dobbelt betalt, humrer han som eksempel.

Nekter for kjendis-stempel: – Ikke si det

Etter flere sesonger i følgespotten på Skal vi danse, og nå som deltaker i realityserien «Robinson», er Raabe også blitt svært populær blant norske fans.

Selv vil han ikke ha noe av å bli kalt kjendis.

– Nei, jeg vil ikke bli kjendis. Jeg liker det ikke. Når folk kaller meg kjendis, sier jeg sånn «Ikke si det», for generelt er jeg ikke glad i så mange kjendiser. Jeg vil være meg selv 110 prosent og stå for det jeg står for, påpeker han.

Raabe vil ikke forfølge et liv i rampelyset, enten det blir i Norge eller Sverige. Med mindre det har med dans å gjøre.

– Å være kjendis har ingenting med det jeg driver med. Jeg vil bare formidle et budskap jeg synes er viktig, avslutter han.