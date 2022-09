Overraskende duell: – Ble kanskje for rått

Saken oppdateres underveis i sendingen!

Det er deltakernes ungdomstid som er tema for kveldens Skal vi danse: all stars.

11 par var ute i ilden, og det ble tett i toppen - med Cengiz og Rikke kun ett poeng unna toppscore på 30 poeng.

Det var Eirik Søfteland som hadde fått 15 poeng fra dommerne og Iselin Guttormsen med sine 23 poeng som måtte ut i danseduell.

Det skjedde etter at Guttormsen hadde danset en av sine beste danser så langt i konkurransen og fått masse skryt av dommerne.

Hun valgte å gå først i duell.

– Kanskje det norske folk synes det var litt for rått?

Trine Dehli Cleve med innrømmelse: – Jeg har stemt på deg

Først ut på parketten var Agnete Saba og hennes dansepartner, Jørgen Nilsen.

Saba leverte en fyrrig jive, men det er ikke til en hvilken som helst sang.

Det var nemlig «Oro jaska beana» som har vært en umiskjennelig hit siden Agnete, den gang kjent fra The Blacksheeps, vant med låta i MGPjr i 2008.

– Min tenåringstid var preget av musikk, og min egen musikk, og da var «Oro jaska beana» en låt som fulgte meg hele veien, så da skal vi danse til den og kose oss, forteller Agnete Saba og legger til:

– Vi har faktisk fått ordnet så det er originallåten, så det er veldig fint og hyggelig, forteller Agnete Saba.

Trine Dehli Cleve måtte komme med en innrømmelse på direkten etter å ha sett Agnete og Jørgens dans.

– Jeg har aldri stemt på noen i Skal vi danse, men jeg har stemt på Agnete fordi datteren min var barn da hun sang Oro jaska beana, innrømte Dehli Cleve.

SKRYT: Agnete Saba og Jørgen Nilsen var første par ut og fikk trippel 8 av dommerne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Hun skrøt av at de to.

– Jeg har kun sett dere i de to foregående programmene, synes ikke det var autentisk nok, men det var det i dag. Full av liv, inneholdt alt en jive skal ha.

– Beste jeg har sett dere, sa Merete Lingjerde.

Dommernes poeng: 8 + 8 + 8

– Ikke rettferdig

Cengiz Al har raskt blitt en av storfavorittene i hele konkurransen. I kveld danser han og Rikke cha cha cha til sangen «Gimme, gimme, gimme» av Abba.

Han fikk enormt med skryt av alle de tre dommerne.

– Du lirer av deg en fantastisk cha cha, en formidling uten sidestykke. Fy søren!, skrøt Merete Lingjerde.

– Er ikke rettferdig overfor de at du er med, sier en engasjert Morten Hegseth med blikk til de andre deltakerne.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 9

Tilbake til 80-tallet - og ny rumpeglipp

Katrine fikk gjenoppleve sin ungdomstid på parketten i kveld.

Sammen med Egor Filipenko danset den folkekjære programlederen tango til «Back to the 80s» av Aqua.

UNGDOMSFEST: Katrine storkoste seg på parketten. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– For meg handlet det om at du var litt høyt oppe, i partier følte jeg at Egor løftet deg litt rundt, pirket Trine Dehli Cleve.

80-tallskostymet sørget også for at Moholt ble skyldig i en aldri så liten rumpeglipp:

Dommernes poeng: 7 + 7 + 7

– Har vært uheldig

Eirik og Ewa danset rumba til sangen «Here I Go Again» av Whitesnake, og Eirik stjal showet med å starte dansen med en aldri så liten trommelsolo.

Det sørget for rock og rumba i full utfoldelse.

TØFT: Trine Dehli Cleve mente Eirik Søfteland har hatt det for tøft de siste to dansene. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– En litt uvanlig kombinasjon med rock og rumba. Jeg synes du har vært litt uheldig. Du hadde slowfox denne uken som er den vanskeligste standarddansen og rumba som er den vanskeligste latindansen. Jeg følte du hadde noe på gang, men ble dessverre ikke nok, sa Dehli Cleve.

Dommernes poeng: 5 + 5 + 5

Dristig dans

Martine og Tarjei danset salsa til sangen «Whenever, Wherever» av Shakira. Det gjorde Martine som et hyllest til et godt ungdomsminne med venninnene hvor de prøvde å lære seg magedans.

Dommerne synes dansen var sensuell og fin, men etterlyste en mer troverdig pardans.

– Når jeg ser dere to danser føler jeg ikke at du stoler på at han har deg helt, kommenterte Morten Hegseth.

SVEVENDE: Martine Lunde har hatt vondt i ribbeina, men det kunne ingen seere se i kveldens dans. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du kler en leken salsa, men står ikke godt nok på beina dine. Veldig sensuelt og fint, mente Merete Lingjerde.

– Du har et fint uttrykk og bevegelser, så det er noe på gang, men jeg mangler dere to sammen i et partnerskap, uttalte Trine Dehli Cleve.

Dommernes poeng: 6 + 6 + 6

– Aldri likt cha cha cha

Kari og Tom Erik danser cha cha cha til sangen «Girls Just Wanna Have Fun» med Cyndi Lauper.

– Jeg har aldri likt cha cha cha, fortalte Kari Traa på forhånd.

LEKTE SEG: Likevel falt ikke dansen til Kari Traa i smak hos dommerne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Det kunne dommerne se etter gjennomført dans.

– Det var fun, men det var ikke så mye mer. Jeg ser du prøver teknikk, men så blir det urytmisk, det er ikke samkjørt med noe av det du gjør. En god innsats, men jeg tror at hadde du hatt den rytmen nedover en bakke er jeg ikke sikker på at du hadde kommet i mål, uttalte Trine Dehli Cleve.

– Det er ikke kjempebra, men du har fantastisk energi, trøstet Morten Hegseth.

Dommernes poeng: 4 + 4 + 3

Tilbake etter hjernerystelsen

Nate og Nadya danset en het salsa til sangen «What's My Name» av Rihanna og Drake.

Dette skjer uken etter Nate fikk hjernerystelse etter et ublidt møte med en lyskaster i dansestudioet.

HETT: Nadya og Nate i en sensuell salsa som fikk dommerne til å svette. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det var salsaen sin. Du har en musikalitet og rytme som er helt unik. Musikk snakker til deg og du formidler det med kroppen din. Du fikk til en tett, sensuell salsa man ser på en klubb. Kjempebra, skrøt Merete Lingjerde.

– Du følte du var på en salsa-klubb. Salsa er ganske enkelt i danseverden, det er enkle trinn, og det handler mye om to mennesker som danser sammen i en sensualitet. JEg synes det var autentisk, men ønsker mer connection mellom dere to, jeg tror ikke helt på dere to sammen, uttalte Trine Dehli Cleve.

Dommernes poeng: 8 + 8 + 9

Frekk forestilling

Iselin og Catalin danset en frekk cha cha cha til sangen «Dirrty» av Christina Aguilera.

GA ALT: Iselin og Catalin fikk skryt for å være lekne og flørtende på dansegulvet. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du er rå og unorsk som tør å være sexy, uttalte Morten Hegseth.

– En sterk forbedring, mer leken og flørtende, mente Merete Lingjerde.

Dommernes poeng: 7 + 8 + 8

Luftig favoritt

Jørgine og Santino danset cha cha cha til sangen «Rock This Party» av Bob Sinclair. Med seg på gulvet hadde paret en rekke dansere.

SVEV: Jørgine og Santino imponerte med luftige svev. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Dette var råbra. Du har en forståelse for cha cha og teknikken. Dere begynner å bli et ordentlig par. Du har vært litt dominerende Jørgine, men nå er dere i balanse med hverandre, skrøt Dehli Cleve.

Kveldens dans var en hyllest til Jørgines ungdomstid.

Hegseth skrøt av at Jørgine hadde vært en rebell som hadde snudd om livet:

– Jeg synes at en som er så duggfrisk som deg, så er det noe deilig med at du har en fortid med shots, slossing og skandaler. Det ser ut som du svetter roseekstrakt og tisser lavendel, spøkte Hegseth.

Etter å ha fått poengene var Jørgine noe skuffet over at hun lå ett poeng under Cengiz Al.

– Han er irriterende god, smilte hun.

Dommernes poeng: 9 + 10 + 9

Sotberg hyllet usikre tenåringer

Victor og Philip danset argentinsk tango til sangen «Bring Me To Life» av Evanesence.

TØFT: Victor Sotberg regnet med at det ville komme noen tårer etter kveldens sterke dans. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Victor Sotberg var i tårer etter kveldens dans.

– Jeg griner og griner. Endelig er du på plass og jeg føler at vi på dansegulvet ser kjernen av deg. Du er stødig og god. Dette er fantastisk, uttalte Morten Hegseth.

– Terror og homofobi kan dra til h, du er nydelig, fortsatte Hegseth til en tydelig rørt Sotberg.

– Det som er fantastisk Victor, er at du hører hjemme på en scene. Du tar alltid med hele deg ut på gulvet og formidler ekte følelser. Det kan aldri noen ta fra deg. Så har du fått en del pepper for dansen, men nå har du meldt deg på, sier Merete Lingjerde.

Dommernes poeng: 8 + 9 + 7

Het som en flamme

Aleksander og Helene danset jive til sangen «Fire» av Jimi Hendrix og med dette ønsket svømmeren å hylle sin indre rocker.

Det fikk han virkelig til, da han avslutningsvis blåste flammer og deretter slukket flammen i egen munn.

HEFTIG: En fartsfylt og flammefylt kveld på parketten for Aleksander og Helene Foto: Thomas Andersen / TV 2

– This is fire!, utbrøt Trine Dehli Cleve.

– You are on fire, følger Merete Lingjerde opp og fortsetter:

– Du er en ulv i fåreklær rett og slett. Du klarer å gjøre ballroom til rock 'n' roll, men stotrer litt i begynnelsen, men det blåser jeg en lang marsj i, det rusket så jeg ikke.

Dommernes poeng: 9 + 9 + 9

Victor Sotberg: – Føler meg mye bedre

En av dem som hadde gledet seg til å møte dansegulvet med en større mening i kveld, var altså Victor Solberg.

– Jeg danser for alle som føler seg usikker, utenfor og alene, både de som er 12, 15, 16 nå og de som har kjent de følelsene i oppveksten. Og det er ikke minst for 15 år gamle Victor, forteller Sotberg til TV 2 før han entrer parketten.

Den svært populære TV 2-profilen har tidligere i sesongen slitt blant annet med at nervene har fått fritt spillerom.

FØLELSESLADD: Victor Sotberg og Phillip Raabe med følelsesladd dans på dagens generalprøve. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Nå mener han imidlertid at dagens tematikk, ungdomstid, er så viktig for ham at det feier vekk det som måtte være av usikkerhet og tvil om dansetrinnene.

– Når jeg har et budskap jeg brenner så mye for så tar det over for nervene, så jeg føler at budskapet gjør at jeg føler meg mye mer trygg i det jeg står i.

– Det er kanskje fordi det er en ro over at jeg skal danse noe som betyr mye for meg. Jeg legger så mye av meg selv i denne dansen. Det gjør at jeg føler meg mye bedre.

Etter en dag med pride-markering i hovedstaden, synes han det er ekstra spesielt å få danse nettopp med dette budskapet.

– I tillegg er det en stort pride-arrangement og parade og alt det der som jeg også gjerne skulle vært en del av. Så denne dansen her kan jeg også danse for alle som er ute og feirer pride i dag.