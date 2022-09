– Overgangen har vært brå og hard

Skal vi danse: All Stars er i full gang, og da Katrine Moholt ble forespurt som deltaker, tok Helene Olafsen over stafettpinnen i rollen som programleder.

PROGRAMLEDERE: Helene Olafsen og Anders Hoff er programledere i årets Skal vi Danse: All Stars. Foto: TV 2

– Skal vi danse er mitt favorittprogram, og jeg koser meg veldig som programleder. Jeg er omringet av gode kolleger, og det er litt som å komme hjem. Det er veldig gøy, sier Helene Olafsen til God morgen Norge.

Nå åpner den ferske duoen opp om overgangen.

Et kreativt kollektiv

Helene Olafsen og Jørgen Nilsen vant Skal vi danse i 2017. Da vant de også i kjærligheten.

Parketten preges av nære relasjoner for debutanten. I tillegg til hennes forlovede, danser også svogeren, Tom Erik, i årets sesong.

FORLOVET: Helene Olafsen og Jørgen Nilsen vant både Skal vi danse og kjærligheten i 2017. Nå deler de parketten igjen. Foto: Thomas Reisæter/ TV 2

– Det er ekstra koselig at Jørgen danser. Tom Erik bor også litt hos oss, så det er mye danse-prat og koreografi på kveldene. Jeg føler at vi bor i et kreativt kollektiv.

Med nære og kjære på dansegulvet, kjente Olafsen på en rollekonflikt da relasjonen deres ble synlig i lørdagens program.

– Han la hånden sin rundt meg på sending. Det er jo en vane, så det skjedde av ren automatikk.

«Brå» og «hard»

Anders Hoff derimot, som er inni sin sjette sesong som programleder, har ingen familiemedlemmer på parketten. Men forteller om et sterkt bånd til både tidligere og nåværende makker.

– Nå har jeg både Katrine og Helene på parketten. De er jo søstrene mine på en måte, beskriver Anders Hoff til God morgen Norge.

OVERGANG: Anders Hoff og Katrine Moholt har ledet de forrige fem sesongene av Skal vi Danse sammen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Også dette bød på utfordringer i lørdagens sending, da Hoff rotet med navnene. Han sa; «Moholt, da går vi videre», til Olafsen.

– Når du har sagt Moholt i så mange år, så ryker det fort. Jeg kalte Helene for Katrine på privaten, men jeg var veldig skjerpet i de første to programmene. Men nå glapp det – jeg ble nok litt for varm i trøya.

Olafsen viser derimot ingen sure miner.

– Jeg synes bare at det er koselig, og jeg tar det som et stort kompliment, sier hun.

Nå innrømmer Hoff også at selve overgangen har vært utfordrende.

– Overgangen har vært brå og hard. Moholt er både ryddig og stødig, mens jeg har alltid virret rundt. Nå har jeg fått en ny makker, og vi er begge to surrehuer. Jeg føler at vi må ta et mer kollektivt ansvar for å komme oss igjennom sendingene.

Med større ansvarsfølelse, beskriver han også at det er mye positivt. Her trekker han særlig frem én ting.

– Vi deler på kjeften. Det er deilig. Nå trenger jeg ikke å stå i det alene.

Nå ser de frem til lørdag, hvor det igjen blir tøff konkurranse mellom deltakerne.

– Først og fremst så er det veldig hyggelig å være i rollen sammen med Helene, avslutter Hoff til God morgen Norge.