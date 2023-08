UTMATTET: Intense treningsdager tar på for Fritz Aanes. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Fritz Aanes (45) er vant til å kjøre sitt eget løp. «Skal vi danse»-eventyret er ikke et unntak.

At «Skal vi danse» er et hardkjør, er det ingen tvil om. Hvert år vier kjendiser enormt med tid og krefter til dansen, i håp om å stå igjen om som sesongens vinner.

«Skal vi danse» er nærmeste en fulltidsjobb, noe som ofte har ført til at deltakere enten har satt jobben på pause, trappet ned på arbeidstimene, eller ofret tid med familien.

Når tidligere bryter Fritz Aanes (45) takker ja til prosjekter, går han inn med hud og hår. Derfor tror han ikke «Skal vi danse»-hverdagen preger hjemmebanen like mye.

– Det er nok ganske vanlig at jeg er egoist i hjemmet, sier Aanes til TV 2.



MÅ FORKLARE: Fritz Aanes må stadig forklare overfor dansepartneren at tiden ikke strekker til med trening etter de forlater dansesenteret. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Vektnedgang på tre uker

Det er god stemning mellom Aanes og hans dansepartner, Vyara Klisurska (31) – som er en av programmets nye fjes denne sesongen – når TV 2 møter dem på dansesenteret.

Til vanlig trener han mye med vekter. At det kun går i dansetrening om dagen, merker han på kroppen.

– Ja, jeg kjenner på at jeg har gått ned noen kilo. Denne dansetreningen er såpass hard. På tre uker har jeg ikke trent noe annet enn dansing, innleder han.

– For når jeg kommer hjem på kvelden, har jeg ikke tid. Da ligger jeg i senga og sover. Det er kaos i hodet og kropp, og jeg er helt «knocked». Pumping på gymmen og alt det der – jeg har ikke en halv energi til noen ting, forteller han.

At Aanes ikke har tid eller energi til dansetrening når han er hjemme, plager Klisurska. Når danseparet snakker med TV 2, ber hun derfor om en lovnad fra 45-åringen.

KOSER SEG: Fritz Aanes koser seg på dansesenteret, men er overrasket over hvor hard treningen er. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Kjempesur på meg

15 minutter dansetrening hver dag er det hun ber om, noe Aanes lover.

– Hun er kjempesur på meg. Hun forstår ikke at når jeg er her hele dagen og danser, så kommer jeg hjem og må spise middag, slappe av og gjøre helt andre ting i livet mitt. Det forstår hun ikke. Hun mener jeg skal trene hele kvelden, sier han lattermildt.

Aanes er gift med Anja. Sammen har de en datter. Selv om livet i stor grad dreier seg om dans akkurat nå, prøver han å forklare dansepartneren at han også har et liv utenom parketten.

FÅR KJEFT: Vyara Klisurska er ikke nådig når hun skal trene Fritz Aanes i «Skal vi danse». Foto: Jonas Been Henriksen

– Jeg prøver å forklare hvordan det er å ha barn, familie, hus, klippe gresset, være «handyman Fritz Aanes», litt sånne ting. Han kan ikke være danser 24 timer i døgnet, sier han og ler.

– Jeg tenker bare at alle kan finne 15 minutter, men også leve livet sitt med dans. Det er gøy, og fordi du nå har lovet det, er jeg veldig glad, sier Klisurska og smiler bredt.

Ingen stor forskjell hjemme

Aanes er til vanlig trener for det norske landslaget i bryting. Han har også vært med i NRK-serien «Hodet i klemme», hvor seerne får et innblikk i bryterlandslagets hverdag. Serien vant Gullrute for «Beste karakterdrevne serie».

STORFORNØYD: Vyara Klisurska benyttet anledning til å be Fritz Aanes love mer dansetrening hjemme. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Med en haug av reisedøgn i bagasjen fra tiden som toppidrettsutøver, er han vant til å kjøre sitt eget løp. Hva kona tenker om «Skal vi danse»-deltakelsen, beskriver han som «en vanlig tirsdag».

– Det er nok ganske vanlig at jeg er egoist i hjemmet, og at det dreier seg om meg selv. Jeg tror ikke det er sånn: «Wow, nå har Fritz forandret seg». Jeg tror det er en vanlig tirsdag for henne.

Aanes har som mål å slå bryterkollega Stig-André Berge (40), men hvor langt han når gjenstår å se.

– Hvordan hun blir å takle det vet jeg ikke, men jeg tror ikke det blir så stor forskjell hjemme. Det er ikke akkurat slik at jeg begynner å vaske klær nå, sier han og ler.

«Skal vi danse» er tilgjengelig på TV 2 Direkte og TV 2 Play hver lørdag fra klokken 20.00.