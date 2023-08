Ofrer kjærestetid: – Får sett han på skjermen

Helt siden de bekreftet forholdet i starten av sommeren har det vært et enormt trykk rundt Helene Spilling (27) og Martin Ødegaard (24).

Arsenal-kapteinen og proffdanseren har blitt fulgt av paparazzier, og både norsk og internasjonal presse har viet mye spalteplass til kjæresteparet.



Se lanseringen av årets «Skal vi danse»-deltakere i videovinduet over!

Mens Ødegaard er travelt opptatt med fotballen i England, skal Spilling inn i en intens høst med trening og TV-opptak her hjemme.

27-åringen skal nemlig være med i sin fjerde sesong av «Skal vi danse».



MASSIVT TRYKK: Spilling og Ødegaard har opplevd et enormt medietrykk både før og etter at de ble kjærester. Foto: Privat / Instagram: @helenespilling

– Jeg tenkte: «Gidder jeg dette her et år til, da?». Nei da, jeg tenkte at det er morsomt. Det er et sirkus og et sted jeg kan utfolde kreativiteten og bli kjent med nye mennesker, sier hun når TV 2 møter henne i Nydalen noen dager før «Skal vi danse»-casten blir offentliggjort.

Avstandsforhold

Når Spilling returnerer til parketten i «Skal vi danse», blir det derimot lite tid med kjæresten.

– Jeg får sett han på skjermen, da.

– Og det blir det?

– Det blir nok kanskje det, sier en ordknapp Spilling til TV 2.

Da Arsenal vant på straffesparkkonkurranse over Manchester City under søndagens Community Shield, fulgte Spilling med på TV-skjermen da Ødegaard satte sin straffe sikkert i mål.

«Heier fra Norge hele veien til Wembley stadion», skrev Spilling på Instagram.



«Gråt av glede. Så stolt!», kommenterte hun under samme innlegg.



– Evig takknemlig

Det svært offentlige forholdet med Arsenal-kapteinen vil føre til at Spilling i år slipper spekulasjoner om romanser med sine dansepartnere, slik hun har opplevd i tidligere sesonger.

At hun danser med Harlem Alexander (35), som er kjæreste med Jan Thomas (56), gjør at sannsynligheten for slike spekulasjoner er lik null.

GOD KJEMI: Helene Spilling og Harlem Alexander er strålende fornøyd med å ha blitt satt sammen som dansepar i årets «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg er så evig takknemlig for det. Endelig kan jeg slippe det der, så får noen av de andre holde på med det, sier hun.

Både i media og i selve programmet har det blitt spøkt med og hintet til romanser med både Nate Kahungu (27), Simon Nitsche (31) og Aleksander Hetland (40).

– Det har vært mye. Det første året tullet Nate og jeg litt med det. Da var jeg så fersk så jeg tror ikke jeg skjønte helt konsekvensen av det da. I sesong to var jeg sånn: «Okay, vi tuller ikke noe med det. Det her gidder jeg ikke en gang til». For det følger deg i mange måneder etterpå. I fjor var det egentlig samme «approach». Jeg tenkte at jeg ikke gadd å prøve å mate ut noe på det. At det ikke var noe jeg ville. Så jeg tror det blir bra i år. Endelig, sier hun og smiler.

– Beste møtet

TV 2 møter Spilling under promoopptakene til «Skal vi danse», kun kort tid etter at hun og Harlem Alexander har møtt hverandre for aller første gang.

– Det var det beste møtet jeg har hatt med en partner. Jeg ble klemt og løftet opp og det var ikke måte på. Veldig varmt. Det Harlem har vist hittil har vært veldig, veldig bra. Han har allerede vist noen «moves», så jeg har trua. Vi må jo jobbe for seier. Vi går jo for å vinne.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.