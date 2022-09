Ny Skal vi danse-skade: – Smertene gir seg aldri

Skal vi danse: all stars

GIR ALT: Dommerne sier til stadighet at de kan se Guttormsen gir alt på parketten. Foto: Espen Solli/TV 2

Guttormsen forteller at det er en betennelse i skulderen som skaper problemer.

– Jeg får behandling, men smertene gir seg aldri. Dette fordi det aldri får roet seg ned, sier Guttormsen til TV 2.

Hemmer henne

Hun og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (28) skal danse en wienervals i lørdagens program.

Guttormsen forteller at skaden byr på utfordringer i denne sjangeren.

– Det hemmer meg litt i helgens dans, da holdningen er veldig viktig.

TEIP: I Dansebobla på TV 2 Play kan med se at Guttormsen trenger teip på skulderen. Foto: TV 2

Skadedrama

Det har vært en skadepreget sesong så langt i år.

Influenser Martine Lunde (26) har hatt problemer med ribbeina og proffdanser Santino Mirenna har fått skulderen ut av ledd (28).

Torsdag kom også nyheten om at proffdanser Egor Filipenko (34) må trekke seg, på grunn av en nakkeprolaps.

Under forrige Skal vi danse-sending kunne med se at Filipenko hadde problemer med skulderen, og slet med flere løft. Se video under.