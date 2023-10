Nekter å gjøre denne endringen: – Helt grusomt

20231003. Oslo, Myrens Verksted. Skal vi danse - pressetreff for de resterende deltakerne og programlederne. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Programleder Anders Hoff (47) har kjempet for å få omdiskutert endring i «Skal vi danse». Proffdanserne har satt ned foten og sagt blankt nei.

Anders Hoff har vært programleder for «Skal vi danse» helt siden 2017. Han har vært med på flere internasjonale workshops for å få inspirasjon til endringer i programmet, og har et stort ønske om særlig et nytt grep.

– Jeg har, i alle år, prøvd å få med improdans. Men det blir aldri med! Det tror jeg er på grunn av proffdanserne, og jeg skjønner jo det … Men jeg hadde syntes det var veldig gøy å se på.



Han forklarer at den tyske versjonen av «Skal vi danse» har improdans, og at det er et veldig gøy konsept der.

– De driver og kler på seg kostymer og holder det gående. Jeg skjønner at det er fryktelig vanskelig, fordi du vet ikke låten, du vet ikke hva du skal danse og du får ikke planlagt noe. Det er helt grusomt for deltakerne, selvfølgelig,. Men gøy for oss!



ANSIKTET UTAD: Anders Hoff har vært «Skal vi danse» sitt ansikt utad i en årrekke. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Upopulært

TV 2 snakker med flere av proffdanserne om Hoff sin impro-idé. Da vi snakket med Tarjei Svalastog (25), kom man ikke lenger i setningen enn:

– Det er en idé Anders Hoff har prøvd å få med i hver sesong …

– Improvisasjon? Vi har hørt Anders si det. Vi har snakket om det. Nei, sier han kontant og lattermildt.

Proffdanser Jørgen Nilsen har også hørt Hoff snakke mye om improdans, men er klar i sin tale. Han mener at det «på ingen måte hadde vært gøy å være med på».

– Det er hundre prosent på grunn av oss proffdansere at det ikke skjer, ja, smiler Nilsen, og fortsetter:



– De gjør det i andre land, at de bare setter på en låt og vi skal danse til den. Men det ser jo ikke bra ut. Hvis de vil at vi skal dumme oss ut, så vær så god. Men hvis de vil at det skal se bra ut, da må vi ha litt koreografi.



DUO: Programlederne Helene Olafsen og Anders Hoff har jobbet sammen siden 2022. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kuttet ut temauke fra i fjor

Hoff sin programledermakker Helene Olafsen (33) er storfornøyd med at det har vært flere endringer hittil i årets sesong. Hun syns særlig kampkvelden som var litt tidligere i sesongen var en stor suksess.

– Det er litt prøving og feiling. Vi kan vel være enige om at lipsync ikke funket så bra i fjor. Den ble ikke med i år, ler Olafsen.



Lørdag 7. oktober var det nok en endring, nemlig sirkuskveld. For første gang i «Skal vi danse» gikk man dra fra én dans til tre danser.