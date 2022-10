KVARTFINALE: Jørgine Massa Vasstrand, Aleksander Hetland, Cengiz Al og Nathan Kahungu konkurrerte i kvartfinalen i Skal vi danse: all stars. Foto: Espen Solli

Nathan Kahungu ute av Skal vi danse: all stars

FORNEBU (TV 2): Nok et dansepar måtte takke for dansen under kveldens kvartfinale.