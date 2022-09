Nå er det avgjort for storfavoritt Jørgine

Skal vi danse: all stars

USIKKERT: Det har hvilt en usikkerhet over Jørgines uke etter Santinos skade, og vikarhjelpen de har fått på trening. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Det ble et ublidt møte med den nye uka for Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28) i Skal vi danse: all stars.

Det hele startet med at Santino Mirenna måtte se skrekkskaden fra 2019-sesongen returnere, da skulderen hans smalt ut av ledd på trening.

Siden ble det klart at Jørgine skulle få en vikar på dansetrening. Det ble ikke en av de tidligere kjente proffdanserne, men TikTok-stjerne Lars Henriksen (29).

Nå er det avgjort at Santino danser, sammen med Jørgine og Lars, i kveldens Skal vi danse: all stars-sending.

TRIO: Santino Mirenna blir å se på parketten i kveldens sending, sammen med Jørgine Massa Vasstrand og Lars Henriksen. Foto: TV 2

Trio på parketten

– Vi er glade for å kunne fortelle at Santinos skade ser ut til å heles raskere enn forventet. Han er tilbake på parketten allerede i kveldens direktesending av Skal vi danse: all stars, sammen med Jørgine og vikardanser Lars Henriksen, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2.

Santino blir å se i begynnelsen og slutten av dansen sammen med Jørgine og Lars i kveldens moderne dans.

Utfordring

Denne ukens dansetema er «Utfordringen» og for Jørgine betyr det en moderne dans hvor, en kule må implementeres i koreografien.

Det ligger an til å bli en svært variert kveld på parketten denne lørdagen.

Aleksander Hetland (39) har avslørt at hans koreografi er inspirert av brudd i kjærlighetslivet, Agnete Saba (28) må håndtere en hel cheerleading-tropp, mens et annet av parene har fått en tidligere deltaker som utfordring. Denne gjesten sørger også for å skrive historie i Skal vi danse-sammenheng.

Se Skal vi danse: all stars på TV 2 lørdag fra klokken 20.00, eller på TV 2 Play når du vil.