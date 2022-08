Moholt vil ut av programlederjobben: – Føler jeg har gjort mitt

GIR SLIPP: Katrine Moholt har ledet Skal vi danse i ti år og deltatt to ganger. Etter Skal vi danse: all stars føler hun tiden er inne for å takke for seg på danseskuta. Foto: Javad Parsa

Katrine Moholt (48) har ledet Skal vi danse de siste ti årene, men i 2022 har hun inntatt parketten som deltaker i Skal vi danse: all stars.

Stafettpinnen er overlatt til Helene Olafsen (32), vinner av sesong 13, som leder programmet sammen med Moholts tidligere makker, Anders Hoff.

I SITT RETTE ELEMENT: Katrine Moholt slik vi er vant til å se henne i Skal vi danse. Her med programledermakker Anders Hoff. Foto: Espen Solli / TV 2

Derfor har mange stilt seg spørsmålet om Moholts videre danseskjebne etter årets sesong.

– Det er det TV 2 som må avgjøre, men for min egen del føler jeg at nå har jeg gjort mitt etter ti år som programleder, forteller Katrine Moholt.

– Når jeg da får lov til å danse i år, føles det veldig fint og naturlig å gi den stafettpinnen over til Helene, fortsetter hun.

– Så det er ikke sånn at du blir å se i Skal vi danse neste år, tror du?

– Nei, jeg tenker at Helene skal få lov å fortsette der.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier følgende om Moholts fremtid.

– Vi er ekstremt glade i Katrine, og har store planer for henne som programleder også fremover.

Haldorsen gleder seg over å se Moholt tilbake på parketten.

– Vi synes det er utrolig stas at Katrine, 16 år etter at hun vant den aller første «Skal vi danse»-sesongen, nå skal innta parketten igjen som deltaker. Naturlig nok går det ikke an å være deltaker og programleder samtidig, derfor fant vi den perfekte erstatteren i tidligere «Skal vi danse»-vinner Helene Olafsen.

– Føler jeg har opplevd alt innen Skal vi danse

Etter å ha fått delta to ganger, ledet nord for 100 direktesendinger av dansefesten og hatt intet mindre enn fem ulike programledermakkere, sitter Moholt nå med en følelse av at hennes dansereise er fullendt.

DEN GANG DA: For 16 år siden danset Katrine Moholt og Bjørn Wettre Holthe seg helt til seieren i den første sesongen av Skal vi danse. Foto: Ørn E. Borgen

– Jeg har kost meg glugg i hjel som programleder i 10 år, så jeg føler jeg har opplevd alt innen Skal vi danse.

Den garvede programlederen, som tidligere i 2022 takket av Allsang på Grensen etter 15 år, tror det vil være en lettelse å gå inn i lørdagen med danseskoene på, fremfor programlederkortene.

– Det er mye mer jobb å være programleder. Man går på en direktesending du skal lede i flere timer, det er din skyld hvis ting går galt, du har ansvar for å passe på å holde tider. Mens nå skal jeg bare høre på Egor og gjøre det beste jeg kan, som jeg har øvd på hele uken.

Som den første vinneren av konkurransen har hun blitt en Skal vi danse-legende. Likevel er ikke Moholt blottet for nerver når hun entrer parketten i H3 Arena på Fornebu foran et stort publikum – og TV-seere over det ganske land.

– Man blir ikke mindre nervøs, for det er kjempeskummelt å skulle danse, men jeg er så heldig som får lov å oppleve dette. Jeg snakker med Helene og Anders og de sitter i møter og jeg bare: «Jeg trener». Jeg synes det er veldig gøy altså, smiler hun lurt.

Til tross for at Moholt for mange er ansiktet på Skal vi danse, har hun ikke følt behovet for å skulle gi programleder-duoen noen gode råd på veien.

– De klarer seg utmerket godt på egne bein. Det er kjempefint med Helene og Anders, de passer superfint sammen. Helene er like glad i Skal vi danse som meg, så de skal få kose seg med det, så skal jeg nyte at jeg får lov å være med og danse, avslutter hun.

Skal vi danse: all stars har premiere på TV 2 og TV 2 Play lørdag 27. august.