Merete Lingjærde om krenkekulturen i «Skal vi danse»

Danselæreren Merete Mørk Lingjærde (61) er klar for sin niende sesong som «Skal vi danse»-dommer denne høsten.

Hun har blitt kjent for sine vittige og syrlige tilbakemeldinger til kjendisene på dansegulvet, noe hun har høstet både ris og ros for.



Men Lingjærde merker at ting har endret seg de siste årene.

Woke-kulturen har fått fotfeste i Norge, og Lingjærde føler at terskelen for hva som oppfattes som krenkende, har blitt lavere. Det gjør at hun bevisst tilpasser seg i takt og tone, men mener på samme tid at TV-underholdning bør ha romslig takhøyde.

– Jeg kjenner veldig på at jeg tenker meg litt mer om før jeg snakker, sier Lingjærde til TV 2.

– Det er mye bra med woke-kulturen, men samtidig må vi ha humor og tulle litt. Deltakerne er jo med i en konkurranse, og det blir ikke noe program hvis jeg bare roser alle opp i skyene, litt sånn falskt.

– Deltakerne takler det

Selv om hun tidvis har mottatt kritikk for dommertilbakemeldingene i «Skal vi danse», der TV-seere har blitt krenket av utspillene hennes, er hun fast bestemt på at ordleggingen ikke er fiendtlig.

– Jeg tror ikke jeg sier noe som er ondsinnet eller stygt. Det ligger ikke i min natur å gjøre det i det hele tatt. Men det er noen ganger vi har kort tid til å prate, og da kan det komme en spissformulering. Men jeg mener at jeg aldri begår karakterdrap eller de tingene der. Jeg opplever også at deltakerne takler det. Jeg sier det ofte med humor og varme, men jeg må få si om noe ikke er bra, sier hun, og føyer til:

– Jeg utdanner dansere, og jeg synes det blir dumt hvis jeg roser noe jeg ikke synes er bra.

Slaktet Alexandre Joner i «Dansefeber»

En av Lingjærdes mest omtalte offentlige diskusjoner var i 2007, da hun var dommer i TVNorge-programmet «Dansefeber». En av deltakerne var den da 16 år gamle Alexandra Joner, som Lingjærde kritiserte etter en salsadans.

Joner er med i årets «Skal vi danse»-sesong, og husker godt tilbakemeldingen fra Lingjærde.

– Merete slaktet meg under salsadansen, og det var den dansen jeg røk ut på. Hun myrdet meg og sa at det var «de norskeste hoftene» hun hadde sett, sier Joner, som nå gleder seg til å danse foran Lingjærde igjen.

– Dette blir min «revenge», og dette blir mitt øyeblikk. Merete Lingjærde, her kommer jeg!

– Jeg er en ærlig dommer

Lingjærde mener på sin side at hun bare var ærlig etter Joners salsadans for 16 år siden.

– Hun var en av mine favorittdeltakere, og hun er en fantastisk danser. Hun var veldig, veldig ung, og jeg heiet på henne hele veien. Jeg er en ærlig dommer. Selv om jeg har noen jeg liker veldig godt – og under den dansen gjorde hun det ikke bra – var jeg ærlig og sa at det ikke var så bra.

Under lørdagens premiere klinket Lingjærde til og ga Joner og dansepartner Ole Thomas Hansen (24) hele ni poeng for deres jive.

– Dette var en fantastisk, crispy, to the point-jive med danseglede og sikkerhet. Du bandt sammen alt. Du har satt standarden. Det er bare for alle sammen å gå hjem å øve. En nydelig, nydelig jive, uttalte Lingjærde.



