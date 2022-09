Måtte trygle kjæresten om å ikke fri på TV

Bloggerne og Skal vi danse: all stars-profil Martine Lunde har aldri vært lavmælt i sitt ønske om at kjæresten Aleksander Sæterstøl skal fri.

Det har fått såpass mye oppmerksomhet at frieri og bryllup ble tematikk for Lundes dans i Skal vi danse: all stars:

– Hadde satt pris på om det ikke skjedde

Da det ble klart at kjæresten skulle være med på dansen og frieri-vibbene var i lufta, så imidlertid Lunde seg nødt til å ta en alvorsprat med samboeren og virkelig sette ned foten.

– Jeg sa ifra på forhånd da jeg fikk vite temaet, at jeg hadde satt pris på om det ikke skjedde, forteller Lunde til TV 2.

Den velkjente influenseren fryktet et frieri i beste sendetid foran hele Norge.

– Det er mest fordi jeg vil at et frieri skal være mer privat. Jeg skjønner om folk vil ta det i offentligheten også, men sånt varierer fra person til person, sier hun.

Derfor vil hun holde frieriet privat

Aleksander Sæterstøl og Martine Lunde møttes da de to deltok i realityserien Paradise Hotel i 2017.

Paret kan om et halvt år feire seks år som kjærester. I løpet av disse årene har duoen medvirket i en rekke ulike TV-serier, og de har latt folk komme svært tett innpå dem i TV 2-seriene Bloggerne og Sofa.

Det er en av grunnene til at Martine ikke ønsket et frieri på direktesendt TV.

– Det er nettopp fordi vi har delt og deler så mye hele tiden. Et frieri er noe av det største man kan oppleve, og det hadde jeg satt pris på om var privat, sier influenseren.

– Hvis det var folk tilstede så hadde jeg nok satt pris på at det var våre nærmeste, og ikke noe vi delte med hele Norge, ler Lunde.

Da TV 2 snakket med Sæterstøl i forrige uke var det tydelig at han hadde notert seg Lundes inderlige ønske.

– Jeg tror kanskje jeg skal finne et litt annet sted enn parketten, fortalte Sæterstøl hemmelighetsfullt.

Etter lørdagens Skal vi danse: all stars-sending ble fasit noe helt annet enn frieri, da Martine og dansepartner Tarjei Svalastog måtte takke for seg i konkurransen.

Vil ikke gifte seg de neste årene

Likevel gjenstår spørsmålet - blir det frieri snart?

– Jeg håper jo at det skjer en gang i fremtiden, men også i hans tempo. Det er ikke sånn at jeg vil gifte meg i løpet av dette året eller neste. Det er ikke noe jeg stresser med, bedyrer hun.

Den velkjente influenseren forteller også at hun ikke har lagt noen føringer for hvordan det skal foregå, spesielt nå som hun slapp et særdeles offentlig frieri.

– Jeg tenker at hvis det skjer, skal det være en overraskelse. Så resten er helt opp til «Aleks», avslutter Lunde.