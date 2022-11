Måtte gjøre endringer underveis: – Skjønner at det tok av

Skal vi danse: all stars

FINALE: Deltakere og programledere fant frem finstasen under finalen av Skal vi danse: all stars. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Lørdag var det endelig tid for den store Skal vi danse: all stars-finale.

Tidligere deltakere vendte tilbake til parketten, sammen med finaleparene skuespiller Cengiz Al (25) og Rikke Lund (28), og treningsinfluenser Jørgine Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28).

Finstasen var funnet frem – også for programlederne Helene Olafsen (32) og Anders Hoff (46).

Olafsen glitret i en høstfarget paljettkjole. Det var derimot ikke paljettene som blendet publikum og seere.

Paljettkjolen har nemlig en vågal splitt.

GLITRET: Helene Olafsen glitret i en lekker paljettkjole med en vågal splitt. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Høy som en 80-talls badedrakt

Stylist Cårejånni Enerud skriver i en SMS til TV 2 at han har laget kjolen. På spørsmål om hvor høy splitten er, svarer han:

– Splitten er vel høy som en middels badedrakt fra -85, skriver han, etterfulgt av et blunkefjes.

Enerud forteller at de ønsket å lage en kjole som stakk seg litt ut.

– Jeg har jo skjønt at den splitten tok av, sier han, og forsikrer seerne:

– Jeg kan forsikre om at Helene har truse på, som kjolen også er festet til.

Når TV 2 tar en prat med Olafsen etter finale-sendingen uttaler hun seg følgende om kjolen:

– Jeg synes det er gøy å prøve nye ting. Og Cårejånni har fått frie tøyler – og det er gøy å leke litt, sier hun.

Jørgine om andreplassen: – Jeg føler vi vant

Videre forklarer programlederen at splitten ble sydd inn underveis i programmet.

– Den ble sydd inn halvveis. Det ser litt ut som et ballongdyr, men det er kanskje litt av kreasjonen – hva vet jeg, sier hun, og viser til en ekstra pose med stoff på kjolen.

– Ting forandrer seg i løpet av kvelden, fortsetter hun med et smil om munnen.

Flere antrekk

I løpet av sesongen har seerne bitt seg i merke Olafsens antrekk. Tidligere i høst erkjente hun overfor TV 2 at et av antrekkene ble litt for mye.

FOR MYE: Helene Olafsen og stylist Cårejånni Enerud var enige om at den grønne kreasjonen ble litt i overkant. Foto: TV 2

– Vi var enige om at den grønne kreasjonen var litt for mye. Tanken var god, utførelsen ble ikke helt slik vi hadde tenkt, men så stod vi der. Det var det vi hadde. Men det går fint også, sa 32-åringen.

