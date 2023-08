Måtte få hastehjelp under premieren

Lørdag ble årets «Skal vi danse»-sesong sparket i gang. Ingen par røk ut av premieren, men tre par er usikre inn mot neste livesending.

Ett av dem er Arbeiderparti-politiker Hadia Tajik (40) og dansepartner Jone Snilstveit (23).

NY PROFFDANSER: Hadia Tajik danser med en av årets nye proffdansere, Jone Snilstveit. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

– Det er så dyktige folk som er med. Det er så høyt nivå på deltakerne, så det går bra. Jeg får bare være ekstra skjerpa på neste sending, og vise hva vi kan, sa Tajik til TV 2 etter premieren var over lørdag kveld.

Før hun ble med, var hun forberedt på at «Skal vi danse»-deltakelsen ville bli en fysisk utfordring, men én ting har overrasket henne.

– Det er også tekniske utfordringer som har overrasket og utfordret meg veldig. Det har vært krevende.

Kleskrise

Under en direktesending kan alt skje. Da det var Tajik sin tur til å entre parketten, oppstod det et problem som måtte løses raskt.

Etter premieren delte hun nemlig på sin Instagram at kjolen hennes hadde røket.

«Glidelåsen på kjolen røk midt i nyhetspausen. De dyktige folka på kostymen sydde på plass i tide», skrev hun i Instagrams historiefunksjon.

FIKK HJELP: Hadia Tajik fikk hjelp til å sy på plass kjolen rett før hun skulle ut på parketten. Foto: Skjermdump Instagram / @hadiatajik

Fornøyd dansepartner

Tross at paret er blant de tre usikre inn mot neste livesending, er dansepartneren fornøyd med Tajiks prestasjon på parketten.

– Jeg er veldig stolt over hva hun har fått til på så kort tid. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen i dag, sier Snilstveit.

For å klatre høyere opp på poenglisten skal Tajik og Snilstveit trene målrettet og ta til seg tilbakemeldingene de fikk fra dommerpanelet.

Dommerne ble svært overrasket da de fikk se Tajik på parketten.

– Det er hyggelig hvis jeg har klart å overraske noen. Det er mest Jone sin fortjeneste, sier Tajik og flirer.

40-åringen fikk ros for at hun turte å bli med i programmet, og at hun nå viser en ny side av seg selv.

– Du har noen skikkelig fine bevegelser. Du rota det litt til underveis, teknikken er ikke helt på plass, men at du byr på deg selv på den måten – det er en kjempefin start på «Skal vi danse», sa Trine Dehli Cleve (62)



– Du overrasker meg så mye. Du er så god med blikk og med tilstedeværelse. Du har så mye dans i kroppen. Dette var er positiv overraskelse. Du var ordentlig, ordentlig flink og sjarmerende, herregud, utbrøt Morten Hegseth (37).



«Skal vi danse» går hver lørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 20.00.