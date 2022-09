Måtte beklage etter uventet kyss på parketten

Nekter for at stuntet på parketten var planlagt.

Skal vi danse: all stars

Nate Kahungu og dansepartneren Nadya Khamitskaya leverte en forrykende salsa under lørdagens sending av Skal vi danse: all stars.

Selv om paret, som er blant storfavorittene denne sesongen imponerte dommerne, gikk ikke alt helt som planlagt.

For mot slutten av dansen endte de to med et kyss på parketten.

Se opptrinnet her:

Etter endt sending bedyrer de to at leppekontakten på ingen måte var planlagt.

I videoen øverst i saken forteller paret hvordan hendelsen måtte håndteres i etterkant.