Martine Lunde reagerer på dommerkommentarer: – Ikke gøy

Morten: «Dette her var gøy å se på. Når jeg ser deg og Aleks, Martine, så er det naturlig å tenke på Barbie og Ken. Og Barbie og Ken de får en spillefilm nå med Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollen, og Barbie hun har vært relevant i 63 år og på mange måter Martine så er du denne konkurransens Barbie. Du er populær blant jenter, du er vakker og fin, men Barbie har holdt seg relevant i mange år for at hun hele tiden har skiftet uttrykk og måte å kommunisere på og liksom kommunisert på forskjellige måter. Det vil jeg se litt mer fra deg, for jeg ser litt det samme hele tiden, det blir veldig søtt, jeg får litt lyst på salt potetgull i tillegg.»

Trine (til Morten): «Jeg skjønte ikke...»



Trine (til Martine og Tarjei): «Men altså, vet du hva, jeg var skikkelig imponert over slowfoxen din. Vet du hva? Du hadde en så fin bevegelse, du hadde fint fotarbeid og jeg tenkte liksom at ok, nå har vi kritisert deg litt for disse føttene dine og anklene dine, og Merete har kalt dem for viskelær og jeg vet ikke hva, men i dag sto du skikkelig fint på bena dine og du leverte en nydelig slowfox.»

Merete: «Du er jo så søt. Som en sukkerbombe. Jeg er helt enig med at litt sånn salt hadde gjort seg her. Du gjør slowfoxen, når du står i armene så er det fantastisk på Tarjei. Jeg synes du gjør det helt nydelig, så skal du løfte opp et ben, så henger den foten igjen. Vi har snakket om det før. Du skal løfte opp benet bak sånn, så henger den ned akkurat som den er lam. Det er viktig at foten din følger linjene i bena. Det er absolutt fremskritt, neste gang vil jeg se at du bruker føttene dine ordentlig.»