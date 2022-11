Må trolig operere etter Skal vi danse: – Det er katastrofe

Årets Skal vi danse: all stars-sesong har vært preget av flere skader.

Under den store finalen lørdag la ikke proffdanser Egor Filipenko (34) skjul på at tiden etter exiten har vært vond.

– Det går ikke så bra. Det går litt bedre, men jeg gleder meg til å bli ferdig med 2022, sier han til TV 2.

Tidligere i september tok Filipenko, i samråd med lege og støtteapparat, beslutningen om at han måtte trekke seg fra konkurransen.

VANT DANSEDUELL: Egor Filipenko og Katrine Moholt vant danseduellen mot Martine Lunde og Tarjei Svalastog. Kort tid etterpå måtte han trekke seg fra konkurransen. Foto: Espen Solli/TV 2

Oppgitt og lei

34-åringen kjente nemlig på store smerter i nakken. Til TV 2 sier han at smertene har bedret seg, men at det er problematisk.

– Problemet er at jeg ikke kan bruke en del av musklene mine. Jeg får ikke tatt en push-up en gang. Det er katastrofe. Fra å være topptrent til å være helt ute, sier han.

Siden Filipenko måtte forlate dansegulvet, har han fått behandling for skaden. Det må derimot trolig mer til verks for å kurere smertene.

– Jeg må sannsynligvis operere. Det er en prolaps, en skive som er strukket eller knust. Nervene ligger i klem. Hva mer kunne det vært?, sier han oppgitt.

– Hata meg selv

34-åringen har så langt lagt bak seg 15 sesonger, både på parketten og i dommerpanelet. Da han vendte tilbake til parketten for all stars-sesongen, var det flere år siden han hadde sittet bak dommerbordet og gitt sine poeng.

På spørsmål om det var verdt comebacket, er han ikke i tvil:

DANSEPARTNER: Egor Filipenko danset med Katrine Moholt i Skal vi danse: all stars. Hun vant den aller første sesongen av Skal vi danse i 2006. Foto: Espen Solli/TV 2

– Skal vi danse er noe av det kuleste jeg har gjort noen gang. Det er derfor jeg har gjort det i 15 sesonger, så det er er selvfølgelig verdt det, sier han og følger opp:

– Det er kjipt at jeg måtte trekke meg, for det er ikke meg. Jeg hata meg selv. De to første ukene etter jeg trakk meg var noe av det verste jeg har vært borti. En slags psykisk kollaps. Men det går litt bedre nå. Det er utrolig gøy å være her i dag, slår han fast.

NY DANSEPARTNER: Fordi Egor Filipenko måtte trekke seg, steppet Tarjei Svalastog inn som Katrine Moholts dansepartner. De kom til kvartfinalen av all stars-sesongen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Skal vi danse-comeback

Flere av seerne har i løpet av sesongen ønsket seg Filipenko tilbake i dommerpanelet. Selv om han trives best på parketten, legger han ikke skjul på at dommerrollen frister.

Filipenko satt i dommerpanelet i fem sesonger av de ordinære Skal vi danse-sesongene.

– Da må jeg bli frisk først. Jeg elsker å være på parketten, og jeg digget de fire sendingene mine. Men ja, vi får se, avslutter han.

