Lurte kompisen trill rundt: – Skikkelig sleip!

Lørdag er det duket for premiere på årets «Skal vi danse»-sesong. Tolv kjendiser er tente og klare for å briljere på parketten.

I over to uker har kjendisene lagt ned mye arbeid for å forberede seg til sesongens første livesending.

Da TV 2 fikk møte deltakerne samme dag som de møtte dansepartnerne sine var spenningen til å ta å føle på.

For én av deltakerne ble det hakeslepp-tilstander.

KAMERATER: Stig-André Berge og Fritz Aanes bytter ut brytermatta med parketten denne høsten. Foto: Fride Sørensen/Jonas Been Henriksen/TV 2

Uforventet

Tidligere bryter Stig-André Berge (40) var nemlig skråsikker på at kollega og kompis Fritz Aanes (45) skulle delta i et annet TV 2-program – «Kompani Lauritzen».

– Egentlig var det meningen at jeg skulle være med i «Kompani Lauritzen». Men så tenkte befalet at der kom jeg til å dominere både fysisk og psykisk. De ville gi meg en litt større utfordring, så da ble det «Skal vi danse», forteller Aanes til TV 2.

Da Aanes dukket opp på promo-opptakene til «Skal vi danse», forstod Berge lite.

– Det var ganske rart. Jeg gikk lenge i dag og bare ventet på at de skulle at det var en «prank». Jeg hadde ikke forventet å se han her i dag. Han køddet og sa at han skulle være programleder, så jeg visste ikke helt hva som var greia. Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle få en kollega som konkurrent i «Skal vi danse», forteller Berge.

FIKK SJOKK: Stig-André Berge ble paff da han innså at han skulle konkurrere mot kameraten Fritz Aanes skulle i «Skal vi danse». Foto: Fride Sørensen/TV 2

Da Berge takket ja til å delta i dansekonkurransen nølte han ikke med å fortelle den gledelige nyheten til Aanes. Den lojaliteten ble ikke gjengjeldt.

– Jeg har lenge visst om at Stig skal være med. Problemet er bare at han ikke visste at jeg skal være med. Han har jo forberedt seg psykisk og fysisk, men jeg kommer litt som en «underdog», og blir nok jokeren her. Det var planlagt for å psyke han ut. Jeg må jo prøve på det, fordi det er ingen tvil om at Stig er den beste danseren av oss, forteller Aanes.

TAKTIKK: Fritz Aanes tok et bevisst valg, da han ikke fortalte bryterkompisen om deltakelsen. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Kan ikke tape

Kompisene har et gnistrende konkurranseinstinkt, og legger ikke skjul på at i tillegg til konkurranse vil det bli et internt oppgjør mellom dem på parketten.

– Hvis jeg taper for Fritz må jeg grave meg ned. Selvfølgelig kan jeg ikke tape for ham. Jeg har aldri tapt for ham i noen ting, forteller Berge.

40-åringen forteller at det er uproblematisk å tape mot folk, så lenge de er bedre enn ham.

– Det må jeg jo huske på i denne konkurransen her også. Hvis Fritz er bedre enn meg så er det helt greit. Men det som ikke er greit er at han blir så sinnssykt høy på seg selv. Han er høy på seg selv allerede nå. Så hvis han slår meg her, så kan ikke vi henge sammen lenger, sier han.

VINNERSKALLER: Stig-André Berge (t.v.) og Fritz Aanes har kjent hverandre i omtrent 20 år, her fra en pressekonferanse før VM-bryting i Oslo. Foto: Ali Zare/NTB

Siden årets «Skal vi danse»-navn ble kjent har Aanes benyttet muligheten til å fremme kompisen som favoritt. For å klare målet sitt vet han hva som må gjøres.

– Jeg har bare ett mål, og det er å slå Stig-André Berge. Så vet jeg at han er favoritten her, og det er fullt forståelig. Men jeg skal jobbe steinhardt og terpe hver dag for å slå ham. Det er målet mitt.

– Skikkelig sleip!

Da bettinglistene ble sluppet tidligere denne måneden ble Berge plassert over Aanes. Selv mener Berge de starter med like blanke ark.

– Det er sikkert fordi han hele tiden har sagt at jeg har presset på meg. Det er ingen som har forventninger til ham. Det er noe tull! Vi starter på like blanke ark, begge to. Jeg tror ikke jeg er noe større favoritt enn han til å vinne over ham, sier Berge, og legger til:

– Han er sleip der. Skikkelig sleip! Han lager litt forventninger.

MÅ SLIPPE SEG LØS: Stig-André Berge mener kompisene må spille på show og slippe seg løs på parketten. – Tørre å ha det moro, og ikke gjøre det for alvorlig, for da tror jeg vi glemmer alt av både teknikk og dans. Foto: Espen Solli

Aanes ønsker å forholde seg noenlunde anonym, og står fast ved at Berge er favoritten i duoen.

– Jeg skal prøve å trene og trene så jeg får en progress til å kanskje slå han i en dans. Og slår jeg han i en dans, da har jeg vunnet «Skal vi danse» inni meg, sier Aanes.

Mener han er én fordel

Kompisene legger ikke skjul på at danseferdighetene er noe labre. Berge tror derimot han har én fordel når de skal konkurrere på parketten.

– Jeg er lavere enn ham. Det er en kortere vei for meg å komme både inn og ut av ting, enn det han har. Også er han ekstremt hjulbeint og stabbete i bevegelsene sine. Det er ikke jeg. Så det kan være min fordel, sier Berge.

KONKURRENTER: – Det er egentlig to kompiser som prøver å psyke hverandre ut. Begge to har lyst til å vinne over hverandre, sier Aanes. Foto: Espen Solli

Siden kjendisene startet opp med dansetreningen, har Berge og Aanes sniktittet innom hverandre for å vurderer konkurrenten.

– Vi er innom og titter på hverandre på dansesenteret hele tiden, for å se hvordan den andre ligger an. Og slenger selvfølgelig med leppa til hverandre for å psyke hverandre ut. Det blir morsomt, sier Berge.

– Blir bare en pusekatt

Både Berge og Aanes ser på det som en fordel å ta med bryterferdighetene inn på dansegulvet. De trives begge med å komme seg ut av komfortsonen, og iveren til å trene og terpe tar de med seg fra mange år innen toppidretten.

– Man har kontroll på kroppen gjennom brytinga, men det her er noe nytt for meg. Jeg er spent og usikker på hvor bra jeg kan bli. For det er ikke noe tvil om at nå er jeg elendig. Jeg kan jo ikke danse. Så jeg håper at jeg kan få en progresjon og overraske folket, forteller Aanes.

Denne sesongen er det flust av nye fjes blant proffdanserne. Berge danser med Norunn Ringvoll (21), mens Aanes danser med Vyara Klisurska (31).

NYE FJES: Norunn Ringvoll (t.v.) og Vyara Klisurska er nye proffdansere i «Skal vi danse». Foto: Fride Sørensen/Jonas Been Henriksen/TV 2

– Jeg har fått sjefen sjøl inn her. Jeg tror nok hun må piske meg litt rundt. Vanligvis er jeg i en offensiv rolle, der jeg er ganske dominant. Men denne gangen blir jeg nok dessverre bare en pusekatt, innrømmer Aanes.

Tidligere denne uken avslørte Aanes og dansepartneren at hun hadde skadet seg på trening.

SKADET: Vyara Klisurska møtte opp med beskyttelse på det ene kneet sitt på dansesenteret onsdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi skulle øve på et løft, så ba hun meg om å ta i. Også tok jeg kanskje litt for mye i. Hun havnet over meg, bak meg – så ramlet hun rett ned i parketten på knærne, forklarte Aanes.

45-åringen er imponert over hvordan Klisurska har bitt i seg smerten, og fortsatt dansetreningen. Om skaden påvirker lørdagens dans gjenstår å se i premieresendingen.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august fra klokken 20.00.