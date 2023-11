Kryptisk om fremtidsplaner

FRISK: Helene Spilling forteller at hun endelig er frisk etter å ha vært syk i lengre tid. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Uken før semifinalen i «Skal vi danse», kom trolig sesongs største sjokk-exit da Harlem Alexander (33) og Helene Spilling (27) tapte duellen.

Når TV 2 møter Spilling på finalen, forteller 27-åringen at hun ikke har ligget på latsiden etter exiten.

– Jeg var syk i to-tre uker mens vi holdt på med «Skal vi danse». Så jeg tror jeg ble frisk den dagen vi røk ut. Jeg føler at jeg har hatt det mer hektisk etter at jeg røk ut av «Skal vi danse», med studioet mitt, enn jeg hadde da jeg danset i programmet.

SJOKK: For mange var det sesongens største sjokk-exit da Helene Spilling og Harlem røk ut av «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Spilling er nemlig eier og daglig leder av The Zone dansestudio, som er lokalene «Skal vi danse»-produksjonen bruker til trening.

– Jeg fikk kanskje en tomhetsfølelse det første året mitt, men i de andre sesongene har jeg hatt dansestudioet. Så når jeg har røket ut, så er fortsatt «Skal vi danse» i mitt studio – som er som mitt hjem. Så jeg får ikke helt den samme tomhetsfølelsen, sier hun.

Svarer om flytting

Etter at «Skal vi danse»-proffen tidligere i år ble kjæreste med Arsenal-kaptein Martin Ødegaard (24) har det vært økt fokus rundt henne som person.



I august kommenterte Spilling avstandsforholdet med kjæresten, som er bosatt i London.

– Jeg får sett han på skjermen, da, uttalte en ordknapp Spilling til TV 2.

AVSTANDSFORHOLD: Martin Ødegaard og Helene Spilling bor i hvert sitt land. Foto: Privat

Kjæresteparet har derimot sett hverandre denne høsten, både i England og i Norge. Men flere har vært nysgjerrige på om Spilling etter hvert vil flytte over Nordsjøen for å bo med Ødegaard.

– Hva tenker du om å flytte dit?

– Jeg har dansestudioet, så jeg må jo bli i Norge. Det må jeg. Men jeg kommer sikkert til å reise en del også, sier hun.



Kryptisk om ny sesong

Om 27-åringen returnerer til parketten i «Skal vi danse» i en ny sesong, er hun ikke like tydelig på.

– Vi får se. Jeg vet ikke ennå. Det spørs veldig hvordan livet ser ut på det tidspunktet. Man må gjøre en ny evaluering hvert år. Det er ikke sikkert at de spør meg heller, det vet jeg jo ikke.

– Er du gira på mer?

– Jeg har alltid lyst til å danse mer. Men jeg tror at det er veldig tidlig å si. Vi er liksom ikke ferdig med denne sesongen engang.

TILBAKE: Helene Spilling på plass under finalen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Spilling begynte opprinnelig å danse fordi hun var fan av nettopp «Skal vi danse» som barn. Til TV 2 sier hun at det å delta i programmet har gitt henne mye glede.

– «Skal vi danse» gir ekstrem glede, for du blir kjent med veldig mange fine folk. Du får lov til å være med å utvikle en annen person, og å være med på reisen med deres opp- og nedturer. Det synes jeg er veldig givende, sier hun og smiler.

– Vi får lov til å utfolde våre kreative tanker og idéer på dette dansegulvet. Og vi har en hel produksjon som jobber for at vi skal få det til. Med lys, kostymer og alt. Det er veldig gøy for en som elsker å danse.