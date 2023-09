Kritikken hagler

Lørdag spisset konkurransen seg til i årets «Skal vi danse»-sesong da første deltaker måtte forlate parketten for godt.

Tidligere svømmer Lavrans Solli og hans dansepartner Amlie Aune trakk det korteste strået og er ute av konkurransen. Selma Ibrahim gikk videre etter danseduellen.

– Den første er jo kjip, men programmet er jo sånn. Vi har ikke rukket å bli kjent med dem og fått se hva som bor i dem enda, sier dommer Trine Dehli Cleve til TV 2.

Etter at dommerne hadde delt ut sine poeng for kvelden, hadde Solli nest færrest dommerpoeng – kun Fritz Aanes hadde mindre poeng.

Se video med Cleves refleksjoner. Der forteller hun at hun føler folket var enige med dem.

– Mange danset dårligere

Flere TV-seere sitter dog ikke igjen med samme følelse som Cleve.

Leser man forskjellige kommentarfelt, kommer det tydelig frem at flere mener at både Solli og Ibrahim fikk for dårlig uttelling av dommerne.

Siden dommerpoengene betyr mye i den sammenlagte poengsummen, mener derfor flere at resultatet ble urettferdig.

I TV 2s mange kommentarfelt på sosiale medier, beskyldes dommerne for å favorisere enkelte deltakere, og at det gis poeng etter trynefaktor.

VIDERE MED ET NØDSKRIK: Selma Ibrahim ble reddet av TV-seerne etter duellen. Foto: Lage Ask / TV2

Under kommer et lite utdrag av de mange kommentarene:

«Jeg synes det er mange som danser mye dårligere enn Lavrans. Er nok mye sant i det han sier om at han er ikke kjendis lenger.»

«Synes Lavrans fikk for dårlige poeng. Burde ikke røket ut.»



«Selma fortjener høyere fra dommerne og noen burde hatt lavere.»

«Synd at ikke den dårligste ikke gjekk ut synes jeg, det er jo ikke rettferdig.»

«Jeg synes det kommer klart frem hvem dommerne har som favoritt. Det var ikke Selma og Lavrans.»

Strenge

Flere av de andre deltakerne synes også dommeren er litt vel strenge når de deler ut poeng, blant annet Harlem Alexanders dansepartner, Helene Spilling.

– Jeg er ikke enig i tilbakemeldingene og føler ikke alt stemmer. Men nå er de som skal dømme og ikke jeg.

Solli syns også dommerne var gniene med poengene.

– Det var veldig mye bra dans og veldig mye dårlige karakterer.

TV 2 forteller Solli om kommentarene hvor det står at dommerne har vært for strenge mot ham. Han ler godt, og sier følgende, med et tydelig glimt i øyet:

RØK UT: Lavrans Solli måtte legge vekk danseskoene på lørdag. Foto: Lage Ask / TV2

– Kanskje de har et «grudge» mot meg? Kanskje forventer de mer siden Aleksander Hetland (tidligere svømmer og «Skal vi danse» vinner, journ.anm.) var så god? Kanskje sammenligner de meg med de som kan danse fra før, og har lagt lista der? Men jeg har faktisk bare badet og svømmet før, jeg. Dette er det beste jeg har, og jeg hadde et horribelt utgangspunkt, sier Solli lattermildt.

Da dommerne ga Solli lave poeng, buet publikum høylytt på dommerne. Solli takker for støtten fra salen.

Cleve får høre om kommentaren til Lavrans. Hun ønsker å avkrefte at dommerne sammenligninger:

BLANDEDE TILBAKEMELDINGER: Harlem ALexander danset sammen med Helene Spilling, han Foto: Lage Ask / TV 2

– Vi sammenlignet overhodet ikke Lavrans med Aleksander. Hver sesong lever sitt liv, og vi sammenligner aldri. Jeg gjør i alle fall ikke det.

Cleve blir også presentert med kritikken om at flere synes at dommerne var litt vel strenge, men hun tar det hele med fatning:

– Om vi er ekstra strenge? Hmm. Jeg tenker at vi vil det beste for deltakerne. Når vi ser det er mye potensial, så vil vi bare pushe dem litt. Da kan de utvikle seg enda mer.

FIKK MINST POENG: Det var ikke Lavrans Solli som fikk færrest dommerpoeng, det var Fritz Aanes. Foto: Lage Ask / TV2

– Veldig takknemlig

Selma Ibrahim måtte som nevnt ut i duell med Solli, og sier hun føler seg veldig heldig og takknemlig siden publikum reddet henne. Hun ønsker ikke å kommentere kritikken som er rettet mot dommerne.

Alltid blide Santino Mirenna, som er Ibrahims dansepartner, sier han er strålende fornøyd med henne. Han får spørsmål om dommerne er litt strenge, og sier kontant «ja».

– Det kan godt hende at de er litt strenge. Alle ser forskjellige ting. Det er sikkert vanskelig for meg å se akkurat hva de ser og diskutere det, for jeg er kanskje blind i min egen koreografi. Vi skal jobbe med tilbakemeldingene vi får.

Ibrahim er full av treningsvilje og sier hun skal gjøre alt for å bli enda bedre. Mirenna sier det ikke går fysisk an å trene mer enn de to har gjort, men at de skal fortsette å jobbe beinhardt.

Fritz Aanes har hatt lavest dommerpoeng to lørdager på rad, men har aldri vært blant de tre med lavest sammenlagt poengsum. Det betyr at folket har reddet ham begge lørdagene.

– Hva dommerne synes, det er ikke så viktig for meg. Jeg er her kun for å underholde Norge, sa Aanes til TV 2 på lørdag.