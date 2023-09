Krever oppgjør: – Ta dere sammen. Slutt. Hold kjeft!

Kjendiskokken Christer Rødseth (33) har fått et forbud fra manageren sin. Dette fordi enkelte folk på sosiale medier ikke klarer å oppføre seg.

– Jeg har fått et forbud. Jeg får ikke lov til å lese kommentarfelt eller noe som postes på Jodel, sier Christer Rødseth i TV 2-podkasten «Realitysjekk».

Han avslører at manageren hans, Christoffer Gunnestad, har vært svært streng med akkurat dette. At han, som en voksen mann, har fått såpass tydelige kjøreregler, setter han bare pris på.

– Det er litt deilig å være lykkelig uvitende. Jeg trenger liksom ikke noe av det. Hvis jeg oppsøker kommentarfelt, så vet du at du vil finne noen som har sagt noe stygt – uansett.

– Jeg oppsøker sjelden gulp i kommentarfelt. Selv om hovedvekten nok er positiv, så er det noen få som viser at de vil gulpe litt.

STORT SETT BLID: Christer Rødseth er stort sett blid, men fyrer på alle plugger når han snakker om urettferdighet. Og nettopp urettferdighet syns han det er mye av i norske kommentarfelt. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Og nettopp disse menneskene, har Rødseth en aldri så liten tirade mot i den nevnte podkasten.

– Hold kjeft

Rødseth mener at nordmenn generelt må ta et oppgjør med kulturen man finner i kommentarfelt.

– Jeg syns det er nitrist at folk bruker 20 sekunder av livet sitt på å formulere en støtende kommentar, som for noen kan være traumatisk vond. De bruker ikke ett sekund på å vurdere dette, og rett etter kommentaren er skrevet – så er det glemt.

Rødseth påpeker at managerens forbud kun gjelder i Skal vi danse-perioden, fordi danseeventyret er så altoppslukende at man ikke har tid til å ta til seg slike negative ytringer. Selv når Rødseth ikke har forbud, så unngår han å lese kommentarfelt.

– På generell basis, så mener jeg at det må ryddes opp i den kommentarfeltkulturen vi har i Norge. Det er jo sikkert ikke unikt i Norge, det er kanskje likt i hele verden, men folk sitter altså bak et tastatur og ytrer ting de aldri hadde sagt opp i ansiktet til noen.

– Det synes jeg er helt skremmende, og jeg merker jeg blir drit irritert fordi det er snakk om voksne folk: Ta dere sammen. Slutt. Hold kjeft. Jeg blir oppriktig provosert.

Avkrefter «Skal vi danse»-feide

For Rødseth er det viktig å skille mellom kritikk og mobbing. Han selv har ingen problemer med kritikk – og ønsker det ofte hjertelig velkomment.

For er det én ting Skal vi danse-seerne har skrevet om, i alle disse kommentarfeltene som Rødseth ikke har lov til å lese, så er det at mange mener «Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth (36) er for streng mot ham.

I videoen under kan man høre tilbakemeldingene Hegseth ga til Rødseth, som fikk TV-seerne til å reagere.

– Jeg tar bare kritikken for det det er. Det er jo stort sett konstruktivt. Jeg tar det, også går jeg videre.

Rødseth er fast bestemt på at dommerne ønsker å se ham bli en bedre danser, og at det er der kritikken kommer fra.

– Jeg har ikke opplevd noen som er slemme ved «Skal vi danse»-dommerbordet.

Podkasten «Realitysjekk», som ukentlig har en ny, aktuell kjendisgjest, er gratis og høres alle steder du kan lytte til podkaster.

INGEN FEIDE: Det er ikke dårlig stemning mellom Christer Rødseth og Morten Hegseth. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Denne artikkelen er skrevet av journalister i TV 2. Christer Rødseth er også tilknyttet denne bedriften. TV 2s journalister jobber uavhengig av dette.