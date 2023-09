Kommer med stikk til dommerne

Denne lørdagen blir skjebnesvanger for én av årets deltakere. For første gang denne sesongen ryker nemlig noen hjem.

TV 2 sitter i H3 Arena og dekker lørdagens «Skal vi danse»-sendingen. Denne artikkelen oppdateres fortløpende.

Lørdag 2. september ryker den første deltakeren ut av årets «Skal vi danse»-sesong.

Først ut var storfavoritt Harlem Alexander (35). Han danset Cha-cha-cha til Dua Lipas «One Kiss» sammen med Helene Spilling.

Han fikk blandede tilbakemeldinger fra dommerne. Særlig Trine Dehli Cleve mente han hadde en del å jobbe med – selv om han er en dyktig danser. Hør dommernes tilbakemeldinger i videoen under:

Nestemann ut var tidligere svømmer Lavrans Solli (31). Han fortalte at han hadde jobbet mye med å flørte, siden det er en viktig del av denne dansen.

Publikum virket å elske salsaen. Dommerne var derimot så strenge i tilbakemeldingene at de ble buet på av de fremmøtte i salen.

Skuespiller og programleder Selma Ibrahim (28) og Santino Mirenna (29) danset Slowfox til Miss Li «Komplicerad».

Duoen mottok 16 poeng. Se video av danser under:

Stikk til dommerne

Ap-politiker Hadia Tajik (40) og tidligere bryter Fritz Aanes (45) har begge grunn til å føle seg litt usikre.

Aanes blir konfrontert med at han fikk minst poeng av alle i premieresendingen. Det er ikke noe som preger ham nevneverdig:

– Hva dommerne syns, det er ikke så viktig for meg. Jeg er her kun for å underholde Norge.

Usikker politiker

Tajik, som er blant de usikre parene denne lørdagen, innrømmer at hun kjenner litt på nervene. Hun sier spøkefullt at «stemmeretten er viktig i lokalvalget, men ikke minst i denne konkurransen». Politikeren avslører også at kroppen har fått kjørt seg.

– Alle delene av kroppene gjør litt vondt og er litt ømme, men det er fordi vi prøver å gjøre vårt beste, sier Tajik med et bredt smil og sin karakteristiske latter. Aanes fortsetter:

– Jeg har vondt i beina. Det er vel ikke meningen at en 95 kilos bamse skal hoppe rundt på tærne. Det er litt slitasje, det er det.