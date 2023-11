Kjæresten om tapet: – Skal ikke skifte lås

Etter en svært jevn finale ble det til slutt Alexandra Joner (34) som ble kåret til den nittende vinneren av «Skal vi danse».

Det ble dermed ingen pokal på Aslak Maurstad (31).

TV 2 har skrevet om kjæresten Martine Kveli (27) og moren Mari Maurstad (66), som begge sto på scenen i hver sin forestilling – og dermed ikke kunne møte opp på H3 Arena til finalen.

Etter at konfettiregnet hadde lagt seg, og Joner jublet høyt over seieren, var Maurstads mor og kjæreste likevel å se i salen.

– Jeg rakk fram til andre akt. Det ble jobbet i kulissene på jobb, og de var så snille at de lot meg få være med på dette magiske øyeblikket, sier Kveli, som spiller i «Miss Saigon» på Folketeatret.

– Hva tenker du om at han ikke vant?

– Det er helt vilt at Aslak er i en finale i seg selv, så bare det tar vi med oss. Og for en konkurrent han hadde i Alexandra! Jeg er imponert over at han kom til en finale. Jeg er veldig stolt av ham uansett. Han skal få komme hjem. Døra er åpen. Jeg skal ikke skifte lås, selv om det ble andreplass, sier hun og ler.

RAKK DET: Mari Maurstad kom rett fra forestilling. Foto: Anders Myhren / TV 2

Mari Maurstad kom rett fra forestillingen «Evig ung» til «Skal vi danse»-finalen.

– Jeg kom hit så jeg akkurat fikk sett andre halvdel. Jeg fikk med meg det viktigste, sier skuespilleren.

– Er du skuffet?

– Man kan ikke klage over andreplassen, så det synes jeg er helt fabelaktig. Jeg tenker at Aslak har vunnet Norges hjerter. Det er ikke dumt det heller. Og han har strukket seg ekstremt mye lenger enn jeg trodde. Han skulle prøve å slå min sjetteplass, og det gjorde han for lenge siden. Jeg kan ikke ta dette som et nederlag, sier mor Maurstad.



IMPONERTE: Aslak Maurstads familie lot seg imponere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Heller ikke storebror Scott Maurstad depper over at Maurstad-klanen ikke fikk en «Skal vi danse»-vinner å skryte av.

– Jeg er overhodet ikke skuffet. Jeg synes det var en utrolig bra finale, og en overraskende jevn kamp poengmessig. Og så er det publikum som sier sitt til slutt, og de stemte fram Alexandra. Vi har blitt enige, alle sammen, om at ingen av oss er noe bitre i det hele tatt, sier han til TV 2.