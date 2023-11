Kjæresten frykter for Aslak Maurstad: – Takler det dårlig

SPENT PÅ TIDEN FREMOVER: Martine Hattestad Kveli er samboer med Aslak Maurstad. Hun holder pusten når kjæresten nå skal gå fra en stor treningsmengde til å benke seg på sofaen hjemme. Her er hun i kostymerommet på Folketeateret, før hun skal gjøre seg klar for scenen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Martine Hattestad Kveli (27) har denne sesongen fulgt kjæresten Aslak Maurstads «Skal vi danse»-bragd fra sidelinjen.

Hattestad Kveli er nemlig danser av yrke, mens kjæresten var den som styrte unna dansegulvet for enhver pris.

PAR: Martine Hattestad Kveli og Aslak Maurstad ble nylig samboere. Foto: Privat

– Han hater jo egentlig dansegulv. Han har reklamert med at han ikke liker å danse.

For det oste ikke finalemateriale av kjæresten da han tidlig i høst skulle på sin aller første «Skal vi danse»-relaterte jobb, for å spille inn promoteringsvideoen til programmet.

– Han sa at det var langt utenfor hans komfortsone. Da tenkte jeg: «Oi, hvis det å lage en promo hvor du må danse litt er ute av din komfortsone, da skal du få kjørt deg de ukene her».

– Er han typen som på fest henger i baren og du på dansegulvet?

– Ja … Eller han er egentlig den som helst henger igjen hjemme hvis det er fest, humrer hun.

– Så jeg vil si han har hatt en bratt læringskurve. Han har reklamert med at han ikke er noe glad i å danse, og nå har det snudd, så det er veldig, veldig kult.



Maurstad har i tidligere samtaler med TV 2 avslørt at hovedårsaken til «Skal vi danse»-deltakelsen nettopp er kjæresten. Hattestad Kveli ønsket å ha noen å danse med, og Maurstad ville gjøre dette for henne.

Så potensialet tidlig

Likevel er hun ikke helt overrasket over at kjæresten har kommet så langt i konkurransen.

– Aslak er en type som hvis han først går inn for noe så går han inn med hud og hår, så mye at man nesten blir redd innimellom.

Dessuten øynet hun en mulighet da hun fikk se kjæresten øve.

– Når jeg begynte å se ham på øvingene tenkte jeg her er det mye mer potensial enn alle har trodd, til og med han selv. Men jeg tror ikke jeg hadde forventet at han skulle komme så langt.

Duoen har vært en skikkelig publikumsfavoritt denne sesongen, ettersom de flere ganger har gått direkte videre i konkurransen til tross for at de ikke har vært i toppsjiktet på dommernes poenglister.



UVURDERLIG: Martine Hattestad Kveli vil gi honnør til kjærestens dansepartner, Marianne Sandaker. – Han har en fantastisk dansepartner som får ham til å skinne. Det hadde ikke gått uten Marianne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Hvorfor er Aslak så populær, tror du?

– Han er en veldig likandes fyr. Han tar seg selv veldig lite høytidelig, er seg selv og lar seg ikke påvirke av en trend eller noe der ute i verden, han kjører på med det han liker og det synes han er nok.

– Så er han veldig morsom da. Humor er vårt språk også, uten tvil. Han er morsom ufrivillig og frivillig, sier hun forelsket.

Frykter etterfølger

Mye har vært skrevet om Maurstads utfordringer med Bekhterevs sykdom gjennom denne sesongen. Dansepartner Marianne Sandaker gikk tidligere hardt ut mot dommernes kommentarer til Aslak.

For kjærestens del har sesongen vært preget av usikkerhet.

– Det jeg kanskje har vært mest redd for, har vært at kroppen hans skulle kapitulere, for da er det ingen måte å delta videre på. Å ryke på en normal måte hadde ikke vært noe problem, men jeg var redd kroppen ikke skulle spille på lag.

FØLELSESLADD: – På premieren var det en berg-og-dalbane av følelser. Jeg var nervøs og spent og alt som var, og jeg tror ikke det blir noe bedre denne lørdagen, sier Martine Hattestad Kveli, Aslak Maurstads samboer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter at kjæresten hadde vært med i «Farmen kjendis» slet han nærmest ned svingdøren til sykehuset.

– Vi skal være veldig glad vi bor i Norge, det priser jeg meg lykkelig for. Det var som et sesongkort i innleggelser på sykehuset.

Hun beskriver det som føles som et uendelig vell av betennelser.

– Det gikk så fort. Når først en betennelse var tappet ut, så kom det en annen. Da var det perioder han ikke kunne løfte armene eller gå, så at han har valset rundt der nå i 100 dager, det i seg selv er jeg veldig imponert over.

Nå er kjæresten redd at Maurstad skal få et reaksjon etter hardkjøret med «Skal vi danse» er over på søndag.

SNART FULLSATT: Martine Hattestad Kveli har hatt stor suksess med musikalen «Miss Saigon». TV 2 er med på øving, kort tid før alle radene bak henne blir opptatte. Foto: Frode Sunde / TV 2

–Jeg frykter det, for som Aslak sier så takler jeg det nesten dårligere enn ham, fordi han er så vant til sykdommen, forteller Hattestad Kveli.

Aslak Maurstad har gjort seg innforstått med at han etter all sannsynlighet får et kroppslig reaksjon etter «Skal vi danse». Han har økt dosen av medisiner og ønsker å trappe ned etter sesongavslutningen.

– Jeg er ikke redd for å gå på en smell, nei. Det er fordi jeg vet den smellen kommer. Jeg vil nok slite med å gå i en periode etter Skal vi danse, men samme det! Dette er et eventyr. Hva skal man med å kunne gå, egentlig? Jeg kan jo game liggende, ler Maurstad og sprer sitt smittende humør.

Så langt har «Skal vi danse» riktignok vært en opptur når det kommer til sykdommen. Det tror kjæresten Hattestad Kveli kan ha uante følger for dansefremtiden til «Skal vi danse»-finalisten.

– Det har vist seg med Bekhterevs at det er bra med trening. Jeg tror ikke jeg får ham med på dansestudioet uken etter «Skal vi danse», men du skal ikke se bort fra at han der ikke er ferdig med dansing altså, smiler Hattestad Kveli.

DANS OVERALT: For kjæresteparet har dans vært på agendaen denne høsten. Martine danser i «Miss Saigon» på Folketeateret, her sammen med hovedrolleinnehaver Espen Grothjem. Foto: Frode Sunde / TV 2

Må gi omvisning

Paret tok forholdet ett skritt videre og ble tidligere i høst samboere. De har dog vært så travle at de knapt har sett hverandre siden den gang.

– Vi har spøkt om at jeg skal gi Aslak omvisning i leiligheten etter «Skal vi danse», for så lite har vi sett hverandre, forteller Hattestad Kveli til TV 2.

Hattestad Kveli forteller at kjæresten er på dansestudioet 12–13 timer om dagen.

– Jeg spiller forestilling på kvelden, så når Aslak reiser klokka ti på morgenen ligger jeg fortsatt og sover. Så er vi hjemme i 23-tiden og da er det bare å legge seg, forteller Hattestad Kveli.

27-åringen er nemlig også travelt opptatt som proffdanser i musikalen «Miss Saigon» på Folketeateret i Oslo.



Det har ført til at hun kun fått vært til stede på premieresendingen, mens resten av sesongen har hun fortært bak sceneteppet på Folketeateret i pauser og etter forestilling.

Stemmetrøbbel

For å stemme Maurstad videre har hele familien deltatt.

– Min mor fikk beskjed om at maksbeløpet på mobilabonnementet var nådd, det hadde allerede gått over grensen, så det jobbes på, ja, ler hun.

Kjæresten går etter alle solemerker også glipp av finalesendingen på grunn av forestilling, i likhet med mamma Mari Maurstad som også er ute i kulturens ærend.



– Det jobbes litt i kulissene, for det er én gang i livet han er i «Skal vi danse»-finalen, men jeg har en jobb og må gjøre den. Vi skal i hvert fall heie bak scenen og jeg får blitt med på finalefesten, forteller hun.

SER TV I PAUSENE: Her i kulissene til «Miss Saigon»-forestillingen følger Aslaks kjæreste med på «Skal vi danse»-sendingen i pauser og etter forestilling. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ingen kjærestetid etter «Skal vi danse»

Når «Skal vi danse» er over, blir det heller ikke etterlengtet kjærestetid på sofaen i deres nye hjem.

– Jeg tror nok han skal bevilge seg noe fri i form av å ikke forlate sengen og det skal han få lov til. Jeg reiser på turné i tre uker nå, så jeg kommer ikke til å se ham, forteller den travle danseren.

Maurstad bekrefter langt på vei at han trenger hvile.

– Jeg har ikke tillat meg å kjenne på hvor sliten kroppen er.

– Hodet da?

– Ja, hodet er jeg sliten i. Jeg surrer litt mer nå enn før, humrer «Skal vi danse»-finalisten.

Maurstad skryter av kjæresten og mener hun er en dyktig musikalartist. Derfor får han også spørsmål om hun kunne tenkt seg å delta i en musikal sammen med henne. Han svarer raskt at «det hadde vært veldig kult».

PÅ ØVING: TV 2 møtte Aslak Maurstad og og Marianne Sandaker på dansesenteret kort tid før finalen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– En gang i fremtiden hadde det vært veldig gøy å lage et eller annet sammen, men det er en fjern tanke. Vi har ikke begynt. Vi har ikke sagt noe annet enn at: «Åh, det hadde sikkert vært gøy en gang», sier Maurstad.

At Maurstad behersker skuespillerfaget har han vist ved flere anledninger – gjennom både filmer og TV-serier – og etter «Skal vi danse» er det jo tross alt ingen tvil om at mannen kan danse.

Snytt for finalefest etter hemmelighet

At Hattestad Kveli denne gang får vært med på finalefesten med sin kjære, er mer enn da Aslak Maurstad klarte å lure alle og vinne i vårens sesong av «Forræder».

Hattestad Kveli derimot, hadde ingen anelse om at kjæresten vant. Hun var på turné og så ingen grunn til å pålegge flere reisedøgn for å delta på en fest, selv om kjæresten stadig vekk nevnte at det var lov med å ta med seg en pluss én på finalefesten.

– Han hadde ikke sagt noe om hvordan det gikk, men han prøvde å hinte om at «Det hadde vært koselig med finalefest» og jeg svarte «Det orker jeg ikke, det blir så mye reising.»

Da finalen skulle sendes på kvelden, benket hun seg på hotellrommet i Bodø for å se på.

– Så innså jeg etter hvert at «Nå vinner jo fyren», og at det var grunnen til at han kunne tenke seg å ha med meg på finalefest, ler hun.

I sjokk ringte hun kjæresten og konfronterte ham med seieren.

– Da sa han sånn «Ja, det var jo det jeg prøvde å hinte om da, at det hadde vært veldig hyggelig å være med på finalefest», men det tok ikke jeg.

Etter at kjæresten nå har fått for vane å nå langt i reality-konkurransene han har deltatt i, kan kjæresten melde at han neppe er like sterk i alle konsepter.

– Skal han ikke komme ut i topp, så må han nok bli med i en matlagingskonkurranse. For der er han ikke sterk, men hvem vet? Hvis han går inn for det også, så blir kanskje det en greie.