Katrine Moholt overrasket over egen rumpeglipp: – Var rumpa synlig?!

Nok en helg med kostymetrøbbel for dansepartnerne.

Da Katrine Moholt gikk på parketten lørdag kveld, var det for å hylle 80-tallet og ungdomstiden.

FULL FRES: Katrine og Egor festet som på 80-tallet med sin tango. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Etter å ha levert tango på dansegulvet, avsluttet Katrine Moholt og Egor Filipenko med et luftig svev, som sørget for at den folkekjære programlederen viste rumpa til hele Norge.

Se opptrinnet i videoen øverst i saken.

Dette var hun imidlertid ikke klar over selv, da hun blir konfrontert med kostymeglippen av TV 2 på parketten etter endt dans.

Ante ingenting

– Har jeg hatt rumpeglipp?!, utbryter Moholt sjokkert.

Dansepartner Egor Filipenko var heller ikke klar over hva som hadde hendt.

– Kanskje jeg løftet deg for hardt? Men det går jo fint. Har du noe under?, spurte Filipenko.

– Jeg har noe under, kontrer Moholt, som likevel er totalt forvirret.

– Så rumpa mi var utenfor? Dere så rumpa også?

Dette er andre gang at paret blir rammet av en slags rumpeglipp.

Forrige gang var det Egors bukse som spjæret under sending.

Til tross for glippen, tok den rutinerte programlederen det hele med et smil.

– Jeg er lykkelig når jeg ligger på toppen der, jeg synes det er så gøy å bli løftet, og føler meg som en 8-åring på tivoli, men det var ikke meningen å vise rumpa, forteller Moholt lattermildt.

Det var imidlertid bare en i en rekke hendelser som stjal oppmerksomheten under lørdagens sending.

Både flammesluking, burdans og sterke budskap gjorde at dommerne måtte være slepphendt med de gode poengene. Les vår oppsummering av kvelden her.

Unngikk såvidt duell

Duoen var ikke helt fornøyd med dagens innsats på parketten.

– Vi har vært veldig fornøyd med generalprøven, men på sendingen så tok jeg ett trinn bakover istedenfor fremover og da rotet jeg det litt til, forteller Moholt.

Paret havnet blant de tre usikre parene etter en forrykende kveld på parketten, men det var Iselin og Catalin og Eirik og Ewa som til slutt måtte ut i duell, hvorpå det var sistnevnte som røk ut av konkurransen.