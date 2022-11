Kan bli reprise av 2019-dramaet: – Et kjipt scenario

FINALEN I 2019: Et tilbakeblikk fra 2019 da Jørgine Massa Vasstrand og Aleksander Hetland sto i finalen mot hverandre - et scenario som kan oppstå igjen i årets sesong. Foto: Espen Solli / TV 2

Skal vi danse har i en årrekke skapt øyeblikk som har forundret, gledet og engasjert TV-seerne.

Ett av de mye omtalte øyeblikkene kom i 2019. Eter en lang og intens finalesending, kjempet svømmeren Aleksander Hetland seieren i havn, mens influenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand måtte ta til takke med andreplassen.

Flere har undret seg over om det blir reprise av Jørgines sterke reaksjon i 2019, ettersom hun måtte forlate parketten og summe seg en liten stund da det ble klart at Hetland hadde vunnet.

Derfor er Funkygine mindre redd for et nederlag denne gangen

Se bildeserie med tilbakeblikk fra 2019-sesongen nederst i artikkelen.

Med semifinalen i Skal vi danse: all stars rett rundt hjørnet, er sjansene virkelig til stede for at det kan bli en reprise av finalen i 2019.

Hør hva de to duellantene har å si om det, og ikke minst hva utfordrer Cengiz Al tenker om å skulle konkurrere mot «det øyeblikket»:

Et hett tema gjennom all stars-sesongen har selvsagt vært hvem som blir stående igjen som vinner, etter det som har blitt kjent som den hittil mest krevende sesongen i konkurransens historie.









Dette sa Massa Vasstrand og Hetland om duellen da det ble kjent at de skulle delta i tidligere i høst: