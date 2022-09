Kamp mot klokka for å få klart dansesenteret: – Nå er jeg fattig

Hver lørdag spilles Skal vi danse: all stars inn i H3 Arena på Fornebu.

Likevel er det ikke der deltakerne tilbringer mesteparten av tiden sin. Det er selvsagt når de trener hardt på koreografien sin gjennom uken, og det skjer på dansesenteret.

Nytt dansesenter i Skal vi danse

Oppmerksomme seere har kanskje lagt merke til at det er en stor endring i årets sesong, nemlig hvor Skal vi danse-deltakerne trener.

I år ligger dansesenteret til Skal vi danse: all stars på Myrens verksted på Torshov. Der trener deltakerne hver eneste dag, med unntak av lørdager da sendingen skal foregå.

STORT: Dansestudioet på Torshov er mye større enn det gamle på Bislett, og strekker seg over to etasjer. Her monteres det svært viktige tregulvet i dansesalene. Foto: Privat

I en årrekke har treningene til Skal vi danse vært på Bislett, men i år er treningslokalene flyttet, ettersom det gamle bygget skal rives.

Kamp mot klokka

I juni overtok proffdanser Helene Spilling treningsstudioet til Skal vi danse, som til vanlig er dansestudioet «The Zone».

Selv om malingen har tørket og gulvet er lagt, er det ennå ting som må gjenstår her og der, erkjenner Spilling.

Den store skrekken var at de ikke skulle bli klar til Skal vi danse startet opp i høst.

– Det var en liten periode der hvor vi fryktet at vi ikke ville bli ferdig i tide til Skal vi danse, avslører proffdanseren.

Hun forteller blant annet at hele strømanlegget ble byttet ut og at hun en kort periode måtte undervise uten lys i studioet. Slik kunne det ikke være om produksjonen av det populære TV-programmet skulle inn i lokalene.

– Vi kom heldigvis i mål i tide, sier Spilling lettet.

TAR I ET TAK: I en og en halv måned var det full aktivitet på dansesenteret for å få det opp og stå. Fortsatt gjenstår litt ting her og der. Foto: Privat

Hun hadde før dette drevet det gamle danselokalet på Bislett siden desember.

– Det er veldig stor forskjell. I de gamle lokalene hadde vi for eksempel ikke ventilasjon.

– Veldig fattig om dagen

Spilling har tatt opp lån for å leie de store lokalene over to etasjer på Torshov, og erkjenner at det har kostet.

– Alt har kostet, og det er ikke lav leiepris her midt i Oslo, heller. Så jeg er veldig fattig om dagen, sier hun med en forsiktig latter i stemmen.

– Vi har jobbet med en forretningsplan som gjør at vi vet nøyaktig hvor mange kunder vi må ha. Så det er et regnskap bak hvor vi ser at det kan gå bra, men det blir så klart litt tøft i starten, spesielt når man må pusse opp og sette i stand.

– Er du avhengig av å ha Skal vi danse i lokalene for at det skal gå rundt?

– Akkurat nå er vi det, men om det fortsetter som det har gjort hittil, å tror jeg ikke vi skal lenger enn til neste år for at vi ikke er avhengig av det.

For å få lokalene til der de er i dag, har Spilling og foreldrene, samt venner fra dansemiljøet og bekjente lagt ned en rekke dugnadstimer.

Må ta spesielle hensyn

Å gjenbruke ting fra det gamle dansesenteret har vært en prioritet for Spilling.

– Vi har blant annet tatt av dører og vinduer fra det gamle studioet. Skyvedørene som er mellom dansesalene har vi også tatt med, men de er ekstremt tunge, så der måtte vi leie inn spesialhjelp, forteller hun.

Dessuten er det visse tekniske hensyn å ta når man skal ha gjøre om et gammelt kontorlokale til dansestudio.

HJELPENDE HÅND: Helene har fått masse hjelp, og spesielt av foreldrene. Her er Pieter Spilling i full sving. Foto: Privat

– Med vår type dansestil må vi ha parkett med svikt i gulvet. Det er jo ikke mye demping i dansesko, så det er viktig at gulvet ikke blir for hardt, da får man mye mer vondt i sånt som rygg, føtter og knær enn hvis det er ordentlig gulv med gode plater som gir demping, forteller hun.

I tillegg har de måtte lydisolere rommene så godt som mulig, ettersom det er andre leietakere i samme bygg som ikke kan bli forstyrret av tonene som ljomer i dansestudioet.