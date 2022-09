Jørgine og Santino får TikTok-hjelp: Han vikarierer etter skaden

Skal vi danse: all stars

Tidligere ble det kjent at Santino Mirenna (28) hadde fått skulderen ut av ledd, noe som sørget for en svært dårlig start på uken for proffdanseren og Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33).

Dette har nemlig ført til at Mirenna må stå over treninger, men nå er det imidlertid klart hvem som skal vikariere for Santino Mirenna i dagene fremover.

Lars Henriksen blir erstatter

Erstatteren blir TikTok-stjerne Lars Henriksen, som skal steppe inn på treningene med Jørgine i Skal vi danse: all stars denne uken.

– Denne uken danser Jørgine moderne dans. Lars Henriksen er en dyktig jazz-og moderne danser, og han er dermed en ypperlig vikar mens Santino blir bedre i skulderen, forteller pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Santino Mirenna skal likevel være tilstede på treningene, men det er Henriksen som skal vikariere som danser.

– Om det blir Santino eller Lars som danser med Jørgine under sending på lørdag kommer vi tilbake til nærmere sending, legger Dahl til.

Henriksen er en influenser med over 186.000 følgere på TikTok, og har blitt kjent for alt fra humorvideoer, til dans og utfordringer på det sosiale mediet.

Skadet på direktesending

Dette er ikke første gang Mirenna får en skulderskade i Skal vi danse-sammenheng.

Da den italienske proffdanseren danset med Emilie Nereng og gjest Sophie Elise Isachsen i 2019, fikk seerne være vitne til at danserens skulder gikk ut av ledd under et løft i direktesendingen.

Den gang måtte programleder Katrine Moholt ta grep overfor Mirenna:

Den gang var italieneren ute i tre uker, men deltok på dansetreningene og gjorde et lite innhopp sammen med datidens vikar Ivo Havranek og Emilie Nereng, før han var tilbake for fullt.

Storfavoritter

Skulderskaden kommer på et ublidt tidspunkt for Santino Mirenna og Jørgine Massa Vasstrand.

Duoen har vært i toppsjiktet på dommernes poenglister i alle de tre sendingene så langt i sesongen, og er blant storfavorittene til å vinne denne knalltøffe all stars-sesongen.

I alle fall er dette Massa Vasstrands sjanse til å vinne konkurransen, etter den bitre andreplassen mot Aleksander Hetland i 2019.

