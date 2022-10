Iselin Guttormsen: – Jeg risikerer mye ved å si dette

Lørdag ble det helt nye temaet «Superstjerne for en kveld» introdusert for seerne av Skal vi danse: all stars.

Kjendisene skulle denne kvelden mime en låttekst av en superstjerne, i tillegg til å danse.

Iselin Guttormsen (35) var blant dem som hadde valgt å gå fullstendig inn i rollen som artisten Jon Bon Jovi, til svært blandede tilbakemeldinger fra dommerne.

Dommergeneral Trine Dehli Cleve lo og famlet etter ordene før hun uttalte «Nå har vi jaggu meg sett sett dette i Skal vi danse også.»

Se dansen og opptrinnet etterpå her:

Guttormsen sitter mandag tilbake med en rekke blandede følelser og er tydelig oppgitt over det hun mener var en rar og kaotisk sending på lørdag.

– Jeg gikk fullstendig inn i rollen, ved å ha hår på brystet, kysse den ene danseren som en groupie og slå meg på kassa på slutten av dansen. Selv om det var med ironisk distanse, så tok vi oppgaven vår på fullt alvor, forteller influenseren.

– Ikke gjør narr av oss

Guttormsen forteller at hun reagerte svært negativt på hvordan lørdagskvelden utartet seg.

Influenseren beskriver en uke preget av forvirring på dansesenteret, som hun mener kom til syne under lørdagens sending.

– Det virker som om produksjonen og dommere ikke er enige om hva det er som skal skje. Premissene er ikke satt. Dehli Cleve sa til oss på forhånd at de ville dømme på andre kriterier og helt annerledes enn ellers, men det er ikke det som skjer på sending. Det blir total forskjellsbehandling.

TØFFERE LINJE: I forkant av «Superstjerne for en kveld»-sendingen varslet dommerne om at de kom til å kjøre en tøffere linje med poengene. Foto: Thomas Andersen / TV 2 / TV 2 / NTB

Kritikken kommer i kjølvannet av at Agnete Saba og Jørgen Nilsen gikk knallhardt ut mot dommerne etter lørdagens sending. I forkant hadde proffdanseren uttalt at det var helt forferdelig å ikke koreografere selv.

Guttormsen mener det er urettferdig at noen deltakere kritiseres og andre hylles når spillerommet deltakerne får er ulikt.

– Ikke sett oss til en oppgave og gjør narr av oss. Alle bød på seg selv på forskjellige måter, og flere hylles fordi de går ut av komfortsonen, mens jeg kritiseres. Jeg følte meg latterliggjort.

Blant tingene hun trekker frem, er dommer Trine Dehli Cleve som i starten av programmet sier hun forventer å se deltakerne gå «all in» i karakter, for så å fremstå sjokkert over Guttormsens Bon Jovi-tolkning.

– Når man skal bli latterliggjort med beskjed om at «Da har vi sett dét på Skal vi danse også», så tenker jeg «Selvfølgelig var det det dere så, for det er det dere har bedt om!»

Tør ikke si ifra

Guttormsen forteller at hun har brukt tiden siden sending til å reflektere over det som hendte på lørdag.

Hun landet på at dette er en sak hun ikke vil la forbigå i stillhet.

– Jeg risikerer mye ved å si dette. Ved at jeg går ut på denne måten, risikerer jeg å ryke ut av hele showet. Men da får jeg bare gjøre det med integriteten i behold.

FIKK NY SJANSE: Iselin Guttormsen med dansepartneren Catalin Andrei Mihu. De fikk en ny sjanse i Skal vi danse: all stars, etter at influenseren ble skadet første gang de deltok i serien. Foto: Javad Parsa

Det er en forventning i kjendisbransjen at man skal smile og ikke lage dårlig stemning, mener Guttormsen.

– Da er det ingen som tør å si ifra, men det er begrenset hvor mye man klarer å tåle av hånlige blikk og pinlig stillhet uten å si ifra.

Hun fortsetter:

– Jeg mener også dommerne må tåle å få konstruktiv kritikk. Det er for tynt å skylde på at de bare har noen sekunder på å formidle masse tanker.

– Handler ikke om poeng

Influenseren forventer at det vil strømme inn kommentarer som går på henne som en dårlig taper.

– Det er veldig viktig for meg å si at dette verken handler om at jeg ikke kan danse eller får lite poeng, sier hun.

– Jeg vet at jeg har minst danseerfaring av alle der. Er det noen som kan danseteknikk, så er det dommerne. Er det noen som har mye å lære og som trenger konstruktive tilbakemeldinger, så er det meg, sier hun og legger til.

– Har man sagt ja til dette her får man tåle steken. Og jeg tåler steken, men da må reglene for leken gjelde alle.

Var forvirring rundt konseptet

Allerede tidligere i uken skal det ha vært mye forvirring rundt showkonseptet på dansesenteret, forteller Guttormsen.

– Noen hadde tolket det som en konsert, andre har laget en versjon av musikkvideo, og da danser man ikke så mye sammen med partneren sin.

Deltagerne fikk blant annet besøk av dommer Trine Dehli Cleve på dansesenteret i forrige uke.

Guttormsen forteller at det var en rekke av kjendisene og proffdanserne som hadde spørsmål rundt hva dommerne forventet på lørdag.

– Vi fikk veldig tydelig beskjed om at denne gangen skulle det være show i fokus, i tillegg til at de skulle dømme strengere.

– Hvordan føltes det da å få så blandet mottagelse hos dommerne?

– Jeg blir helt satt ut når jeg da får dommerkommentarene og spesielt når de sier «Hva hvis du hadde gått all in og gjort mer dans». Jeg vet ikke hvordan jeg kunne gått mer all in.

Iselin har også luftet frustrasjonen med sine Instagram-følgere.

Etter den skuffende helgen forteller influenseren at det ikke er tid til å legge seg ned og gråte for lenge. Allerede søndag formiddag var hun og dansepartneren i gang med treningen til neste tema.

– Nå er lørdagen lagt bak oss og vi jobber enda hardere enn noen gang før neste sending, forsikrer Guttormsen.

TV 2 har vært i kontakt med dommer Trine Dehli Cleve, som ikke ønsker å kommentere saken.