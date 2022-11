Iselin Guttormsen: – Har bedt meg ut på middag

Skal vi danse: all stars

Skal vi danse: all stars-sesongen er ved veis ende. Lørdag blir det avgjort hvem som kan heve trofeet i været.

13 kjendiser har én etter én falt fra. I finalen står skuespiller Cengiz Al (25) mot treningsinfluenser Jørgine Massa Vasstrand (33).

Det er ikke til å stikke under stol at det fort kan oppstå søt musikk mellom danseparene. I årets sesong fant influenser og sexolog Iselin Guttormsen (35) og dansepartner Catalin Andrei Mihi (28) raskt tonen.

RØK UT: Iselin Guttormsen og Catalin Andrei Mihu røk ut i danseduell mot Nathan Kahungu og Nadya Khamitskaya. Foto: Espen Solli/TV 2

Da Guttormsen røk ut etter åtte uker i danseuniverset, hintet hun om at hun hadde vunnet noe langt viktigere enn Skal vi danse.

– Så har man ikke alltid hell i spill, men kanskje i kjærlighet. Så jeg er ikke bitter, sa hun da hun røk ut mot P3-profil Nathan «Nate» Kahungu (26) i danseduellen.

Ufarliggjør situasjonen

Under finalen lørdag danset Guttormsen og Mihu en siste dans sammen på parketten. Hun er lettet over at hun ikke står i finalen.

– Jeg synes det er kjempekoselig å være her nå, når man ikke blir dømt og skal få poeng. Bare kose seg. Det ufarliggjør situasjonen når man ikke skal konkurrere selv. Jeg er veldig glad for at jeg ikke står i finalen mot de rågode finalistene, sier Guttormsen til TV 2.

PÅ PARKETTEN: De tidligere deltakerne vendte tilbake til parketten for en siste dans. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg er veldig glad i han

Guttormsen er i disse dager svært opptatt med å bygge nytt hus, hvor hun og hennes to barn skal flytte inn. Selv om jobb og husbygging tar mye av tiden hennes, har hun tatt seg tid til å treffe Mihu.

– Vi har fått møttes. Catalin har bedt meg ut på middag, og det er veldig hyggelig. Vi har det veldig fint sammen, sier hun, og fortsetter:

– Vi har vært hjemme hos hverandre et par ganger. Jentene mine elsker jo Catalin, og spør om han kan komme på filmkveld. De er veldig glad i han, og jeg er veldig glad i han – men vi må ta et steg av gangen.

Se hva paret sier om fremtidsplanene i videoen øverst i saken.

Fått troen på menn

Mens duoen fremdeles var med i Skal vi danse-sirkuset både sov og bodde de sammen.

Da de gjestet God morgen Norge tidligere i høst la ikke Guttormsen skjul på at hun har fått troen på menn igjen.

– Jeg har jo vært veldig sint på menn i veldig lang tid, som er kombinert av utdannelsen min - og livserfaring. Så det å møte Catalin som menneske og som mann, gir meg troen på at det finnes gode menn der ute, sa hun til God morgen Norge.

Se hele sesongen av Skal vi danse: all stars på TV 2 Play når du vil.