Imponerer dommerne: – Jeg griner

Skal vi danse: all stars:

De gjenværende Skal vi danse: all stars-parene måtte lørdag bryne seg på en tildelt utfordring av dommerne.

Parene fikk tildelt en utfordring de måtte implementere i dansen – alt fra følelser, stunt og kuler hengende fra taket.

UTFORDRING: Skal vi danse-parene har fått en utfordring de må ta med seg i kveldens danse. Foto: Espen Solli

Smertefri

Først ut var influenser Iselin Guttormsen (35) og hennes dansepartner Catalin Andrei Mihu (28). Forrige lørdag havnet paret i duell, men klamret seg videre.

STOKK: Iselin Guttormsen fikk en stokk i utfordring fra dommerne. Foto: Espen Solli

Lørdag kveld danset hun jive – den ene dansen hun fikk vist frem på parketten forrige sesong hun var med. Da måtte hun trekke seg på grunn av en brukket ankel.

Denne gangen fikk hun danset jive – uten smerter.

– Jeg synes du er på lik linje med de andre, for du har danset denne dansen før. Det var veldig, veldig mye bedre. For første gang sitter jeg og ser på Iselin, og ikke bare Catalin, sier dommer Trine Dehli Cleve (61).

Dommerpoeng: 8 + 8 + 8

Ble rørt

Svømmer Aleksander Hetland (39) fikk i utfordring å vise følelser i sin moderne dans. Det ble dommerne imponert av.

– Jeg griner. Å få hjertet sitt knust er helt for jævlig. Men dette var ikke som å få hjertet sitt knust, dette var som å være nyforelsket. Jeg elsket denne dansen. Nå begynner du å få den naturligheten, som mange andre her. Det er helt fantastisk, sier en rørt Morten Hegseth.

– Det du gjør er så imponerende. Dere gjør masse løft, og det kan være gørrkjedelig i seg selv. Du skaper en historie. Dette var dansekunst, sier dommer Merete Lingjærde (60).

Dommerpoeng: 9 + 9 + 10

Unikt svev

Youtuber og programleder Victor Sotberg (31) og dansepartner Philip Raabe (22) fikk et tau i utfordring fra dommerne.

De ønsket å se Sotberg slippe seg mer løs, og kaste seg ut i det. Til en slowfox slapp de seg virkelig løs i et unikt svev.

SVEV: Victor Sotberg og Philip Raabe leverte et luftig svev, da de danset slowfox. Foto: Espen Solli

– Dette var en vakker lite perle. For en nydelig slutt. Jeg elsker alltid å se deg på scenen. Du har litt å jobbe med, men jeg vil se deg videre. Det var en stor forbedring, sier Lingjærde.

Også Hegseth var i ekstase over dansen, og ga Sotberg og Raabe sin første tier i konkurranse.

Dommerpoeng: 8 + 10 + 8

– Blitt litt skadet

Programleder Katrine Moholt (48) og dansepartner Egor Filipenko (34) fikk TikTok som utfordring.

Dommerne hadde derimot blandede tilbakemeldinger til TikTok-quicksteppen.

– Jeg ble litt bekymret når du fikk TikTok, for jeg blir veldig flau over at folk skal ta TikTok inn i hverdagslivet. Men det var en veldig god dans, selv om jeg vil se deg på litt farligere farvann, og litt råere, sier Hegseth.

Lingjærde likte derimot det hun så.

– Jeg vil også se deg rå og edgy, men man kan ikke se deg slik i en slik dans. Det var en flott quickstep, sier Lingjærde.

Dehli Cleve påpekte at løftene ikke satt som et skudd. Det var det en grunn for, ifølge Moholt.

– Egor har blitt litt skadet denne uka, forteller hun.

Foto: Espen Solli

Dommerpoeng: 7 + 8 + 8

– Er det samme dame?

Tidligere idrettsutøver Kari Traa imponerte dommerne med sin argentinske tango.

– Dette var en argentinsk tango så til de grader i karakter. Jeg ser det ikke er helt naturlig for deg, men fy søren for en framgang fra forrige uke. Er det samme dame?, spør Dehli Cleve.

– Er det noen som har kledd seg ut med Kari Traa? Det ser ut som du har trent i ett år, utbryter Hegseth.

Dommerpoeng: 7 + 8 + 7

Dette danser Skal vi danse: all stars-parene Iselin og Catalin danser jive til sangen «Broken Heels» av Alexandra Burke. Aleksander og Helene danser moderne til sangen «Arcade» av Duncan Laurence. Victor og Philip danser slowfox til sangen «Rewrite The Stars» av Zac Efron & Zandaya. Katrine og Egor danser quickstep til sangen «Dance Monkey» av Tones And I. Kari og Tom Erik danser agentinsk tango til sangen «Por Una Cabeza» av Carlos Gardel. Jørgine og Santino danser moderne til sangen «Wreckingball» av Miley Cyrus. Martine og Tarjei danser slowfox til sangen «Love Story» av Taylor Swift. Cengiz og Rikke danser samba til sangen «Stole The Show» av Kygo. Agnete og Jørgen danser salsa til sangen «Where Have You Been» av Rihanna. Nate og Nadya danser moderne til sangen «What A Wounderful World» av Rueben And The Dark.

