Hylles av dommerne: – Dere er genier!

I kveld avgjøres vinneren av Skal vi danse: all stars.

Skal vi danse: all stars:

Saken oppdateres fortløpende.

Cengiz Al (25) og Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) står igjen som finalister etter en vanvittig høst med Skal vi danse: all stars.

HVEM VINNER TROFEET? Cengiz Al og Jørgine Massa Vasstrand stråler ved siden av det ærverdige trofeet som en av de vil stå igjen med i slutten av kvelden. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Danser «gammel» dans

Etter at den første bolken av sesongens utslåtte artister har fått vist sitt i en medley, var det klart for de to finalistene. De skal ut i dyst med en dans de har gjort tidligere i sesongen.

Jørgine Massa Vasstrand og dansepartneren Santino Mirenna er først ut i en argentinsk tango til Eurovision-vinnerlåta «Zitti E Buoni» av Måneskin.

I FYR OG FLAMME: Dommer Morten Hegseth etter kveldens første dans. Foto: Jan-Petter Dahl

– Sist gang sa jeg det var det sykeste jeg har sett, jeg tar det tilbake. Dette er det sykeste jeg har sett, sier Morten Hegseth.

GA ALT: Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna fikk gleden av å være først ut på parketten i finalen og paret ga absolutt alt. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Dette blåste meg av banen. Dette var presist som et vinkeljern eller rådhusklokka, det var sylskarpt, sier Merete Lingjerde.

Selv følte Jørgine at hun tok litt av.

– Jeg følte jeg fikk litt overtenning og at jeg mistet det litt.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 10

Starter med rumba

Cengiz Al og dansepartner Rikke Lund skal til med kveldens andre dans.

Det blir en rumba til låta «Chandelier» av Sia og dette er også en reprise for de to.

PERFEKSJON: Cengiz og Rikke fikk skryt for sin første dans. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Dere er genier på historiefortelling og dans, men det koster også. Dere er drevet av en lidenskap, men det koster. Snart er du i mål, Cengiz, det har vært en fantastisk reise å følge med på, sier Morten Hegseth.

– Dette er perfeksjon, uttalte Merete Lingjerde som var så fornøyd at hun slet med å finne ordene.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 10

Siden venter en samba og en moderne dans fra begge av finalistene.

Gamle deltakere gjør comeback

Denne sesongen fikk 13 kjendiser som tidligere har vært med i Skal vi danse fikk prøve seg på parketten på ny.

Det viste seg å bli en konkurranse uten sidestykke, og et nivå de færreste har sett maken til i Skal vi danse-sammenheng.

På parketten i kveld fikk seerne et gjensyn med alle:

Triana Iglesias og Ole Thomas Hansen, Lasse Matberg og Gyda Bloch Thorsen, Eirik Søfteland og Ewa Trela, Martine Lunde og Tarjei Svalastog og Victor Sotberg og Philip Raabe.

I neste medley var det følgende gjeng som fikk vise sine dansekunster:

Kari Traa og Tom Erik Nilsen, Agnete Saba og Jørgen Nilsen, Iselin Guttormsen og Catalin Mihu, Katrine Moholt og Tarjei Svalastog, Nate og Nadya, og til slutt paret som tok tredjeplassen i årets konkurranse, nemlig Aleksander Hetland og Helene Spilling.

FULL FEST: Både tidligere, utslåtte deltakere og de to finaleparene før den spennende finalen sparkes i gang. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Føler det er bryllupet mitt

I dag står slaget mellom to av forhåndsfavorittene. Mellom finaleparene og det gedigne Skal vi danse-trofeet står det tre danser hver.

Det tok ikke lang tid før det ble tårer på parketten denne kvelden, for like etter sendingen startet klarte ikke en tydelig spent finalist Jørgine Massa Vasstrand å holde tilbake.

– Jeg føler det er bryllupet mitt, fortalte hun med gråten og latteren i halsen.

Dommerne glitrer om kapp i kveld, men de var helt klare på hvem som har kveldens store hovedroller.

– De som står igjen, det er kongen og dronningen av Skal vi danse: all stars, skryter dommer Morten Hegseth.